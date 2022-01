León tiene 66 mil casas abandonadas; dueños se van por alto costo de movilidad

En León, existen más de 66 mil casas y departamentos abandonados por sus dueños por diferentes causas. El municipio trabaja en un plan de recuperación de estos espacios para reducir índices delictivos, recuperar las zonas habitacionales en favor de los ciudadanas y reactivar la economía.

La alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos busca generar un acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para rehabilitar las más de 66 mil viviendas abandonadas en la ciudad.

Las casas abandonadas se encuentran principalmente en los polos de pobreza de la ciudad como en Las Joyas, las Hilamas, Villas de San Juan y Brisas del Campestre.

Las casas son abandonadas principalmente por el alto costo de movilidad que tienen las familias, declaró Adolfo Miranda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Vivienda.

"Hay mil motivos por las que la población deja sus viviendas, en el caso de la zona Centro es que la gente mayor va dejando sus casas, los hijos quieren venderlas, las viviendas quedan abandonadas, muchas de estas sin testamento, pero en la periferia es porque queda muy lejos para la población, les sale muy costoso el transporte, son varios los motivos y el fenómeno es nacional".

Expresó que ante dicho problema, los gobiernos municipales ya son más cuidadosos en las autorizaciones para la construcción de la vivienda y que no sea más caro para los trabajadores moverse a su casa en la periferia que rentar en una zona más céntrica.

"Debemos ser más cuidadosos donde se construye la vivienda, por eso se tienen políticas de redensificación en la zonas donde hay servicios, para que la gente tenga mejores condiciones de vida".

Explicó que también existen algunos casos de abandono de viviendas por la inseguridad que se vive en las colonias, pero enfatizó que son los menos y que prevalece el alto costo de la vida lo que obliga a las familias a dejar sus hogares de Infonavit.

"Los costos es lo que más pesa, no es lo mismo que vivas en lo más retirado de tu zona de trabajo, que hagas dos horas diarias de camión en la mañana para ir a tu trabajo y dos horas más en la tarde para regresar a casa, esto hace que se pase mucho tiempo en el transporte público, además del costo del transporte hay que sumar el costo de la alimentación, la gente no puede regresar a comer a casa, son muchos costos".

"En algunos casos unas viviendas son ocupadas por la delincuencia, pero no siempre, no es algo generalizado, si sucede, no lo podemos negar".

Añadió que no siempre Infonavit recoge la vivienda y la vuelve a ceder a otra familia, "Son políticas de Infonavit, en algunos casos lo hacen, recuperan estas casas para volverlas a habilitar y las sacan a la venta".

Pidió a la población que este atenta al programa que pondrá en marcha la nueva administración de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, mismo que se viene trabajando desde el trienio anterior y que tiene como principal meta que la población habite las casas que están vacías en la ciudad.

"Esta por salir el programa de vivienda del municipio, se elaboró por el Implan, tendrá datos muy actualizados, y en el Inmuvi estamos esperando los resultados de ese trabajo, vamos a coadyuvar con la administración pública", concluyó Adolfo Miranda.

LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUERTE

Alma es vecina de la colonia Valle de Otates, conformada por 14 edificios o conjuntos habitacionales. Señala que fueron abandonados por centenares de familias debido a que invierten hasta dos horas y media para llegar al centro de la Ciudad y el mismo tiempo de retorno a sus hogares. 5 horas en el camión. Para ir a trabajar.

La mujer es madre de dos hijos, un joven de 18 años que cayó en las adicciones por juntarse con pandilleros y drogadictos que llegaron como paracaidistas a invadir dichos departamentos. Alma también tiene una hija de 6 años y no desea que caiga en las garras del vicio como sucedió con su hijo menor.

La madre de familia tiene cerca de 3 años rentando en el conjunto habitacional que ha sido bautizado por los mismos colonos como los "departamentos de la muerte", pues en el 2021 las bandas del crimen organizado fueron a tirar 4 cuerpos al interior de sus calles.

De los 14 edificios, sólo 4 están habitados, el resto fueron abandonados por sus dueños por el alto costo de la movilidad para ir a trabajar.

"Estoy rentando, para ir al Centro pasa la ruta 74 y tarda como una hora y otra hora y media para llegar al centro, es mucho. Si quiero ir a Echeveste con familiares tardo más de dos horas, tengo que tomar la 48 a Delta, de allí agarró un camión a San Jerónimo y luego la 69 para llegar a Echeveste, es muy difícil vivir así".

Alma también lamentó que los paracaidistas hayan invadido muchas casas que fueron abandonadas por sus dueños, situación que también ocasionó que existiera pandillerismo y consumo de drogas.

"Ahorita ya está más tranquilo, pero cuando llegue estaba más difícil, muchos ya se fueron, pero aun quedan decenas de familias de paracaidistas, son más tranquilos porque los que estamos pagando no dejamos que nos roben, los calmamos".

Desde hace un año, una constructora tomó los departamentos abandonados y los que se quedaron en obra negra para rehabilitarlos, pues fueron saqueados del cableado eléctrico, puertas y ventajas, así como de tubería de fontanería.

La autoridad municipal también intervino y a través de la Policía Municipal y la Guardia Nacional, lograron que los delincuentes salieran, y sólo se quedaron las familias de paracaidistas, pero con estos, también quedaron algunos jóvenes consumidores de drogas quienes no tienen donde ir a vivir.

El esposo de Alma es trailero y ya no desea vivir en los departamentos de la muerte, pues los edificios siguen habitados por consumidores.

"Esta lleno de paracaidistas, son tranquilos, pero entre ellos existen muchos drogadictos y ya no quiero que mi hijo se mezcle con ellos, además de que han tirado muertos, dos hombres y una muchacha que vinieron a tirarlos, además de que mataron a una señora, por eso les pusieron los departamentos de la muerte, pero no eran vecinos de aquí, sólo vienen a tirarlos".

"La constructora ya empezó remodelando los dos edificios del fondo, van a reparar todos, también van a echar a todos los paracaidistas para afuera y a los que no pagan renta o Infonavit, la Policía entra más seguido y la Guardia Nacional", comentó la vecina de Valle de Otates en la Zona de Villas de San Juan.

INSEGURIDAD EN LAS JOYAS

Isabel Cruz ejidataria de las Joyas, considerado el polo de pobreza más grande en el estado y en el cual habitan cerca de 140 mil leoneses, señaló que en las Joyas las casas de Infonavit que son abandonadas es por la violencia e inseguridad, por encima de la situación económica.

"Yo digo que no abandonan por el costo, pues las rentas y el pago de Infonavit no es muy alto nos dicen los vecinos, pero sabemos que se fueron por los riesgos por la inseguridad, soy ejidataria, en la colonia no había problemas, pero conforme fueron vendiendo los ejidatarios llegó gente de otros lados e iniciaron los problemas y no sabemos de dónde vienen".

La madre de familia aclaró que en su ejido la gente no abandona sus hogares, pue es muy diferente el precio con respecto a las casas que se compran al Infonavit, las cuales son muy chicas y caras.

"Los colonos de Cerrito Amarillo son propietarios, por la carencia de una firma no se les había podido escriturar, ellos no abandonan sus casas, han comprado terrenos de 25 por 50 metros, nadie abandona sus casas, los que se han ido son de otras colonias y es a causa de la delincuencia", aseguró la señora Isabel Cruz.

FOTOS: LA SILLA ROTA

IO