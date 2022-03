León tiene 49 nuevos policías; “Tenemos la fe en ustedes, no nos defrauden"

León, Guanajuato.- León merece la mejor seguridad del país, dijo la presidenta municipal Ale Gutiérrez Campos, a los 49 elementos graduados de las generaciones 48 y 49 de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública.

“Tenemos la fe puesta en ustedes, no nos defrauden. Hay mucho por hacer, pero no están solos, estamos aquí para trabajar en equipo”, aseguró.

Ante la Presidenta Municipal, los graduados rindieron protesta y juramento como nuevos integrantes que incrementan el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana.

“Hemos trabajado todo el Ayuntamiento para generar mejores condiciones. Se cumplió el incremento de sueldo y no fue sencillo. Se generaron varios ahorros para compactar el gasto e incrementar los sueldos y las prestaciones…

“Tenemos una gran responsabilidad con las y los leoneses, porque lo que más nos han pedido es seguridad y tenemos que seguirnos esforzando todos los días y ustedes tienen que ser ejemplo”, dijo.

Hizo un llamado a los nuevos elementos a que no pierdan la emoción, la vocación y la voluntad de servicio por la responsabilidad que hoy asumen.

“Queremos que ese mismo orgullo siga por el transcurso de los meses y con el transcurso de los años, y que toda su familia se siga sintiendo orgullosa, pero para eso ustedes tienen que dar todos los días lo mejor de sí, siempre pensando en el ser humano, porque si estamos aquí es porque queremos cambiar el entorno”, precisó.

Expresó su entusiasmo por quienes todos los días se suman al compromiso de darle mejor calidad de vida a la gente de León. Agradeció también el apoyo de la iniciativa privada, de los integrantes del Ayuntamiento, de Gobierno del Estado, porque “todos somos importantes”.

“Estamos trabajando todos en equipo con un mismo objetivo, que a la ciudadanía le vaya mejor y sobre todo que cada vez los elementos tengan mejor capacidad y tengan mejores oportunidades de hacer mejor su trabajo”, expuso.

Pero de la misma forma, enfatizó, “quienes me conocen y me han visto actuar saben que he sido muy clara y he cumplido. Ahora sí que sobre advertencia no hay engaño: Yo no quiero ni vaquetones, ni tranzas ni acosadores”.

Por ello, mencionó, “servidor público que no cumpla con su trabajo con honestidad y con responsabilidad, no tiene por qué estar dentro del Municipio y mucho menos dentro de una corporación”.

Hizo un reconocimiento a los elementos egresados (28 mujeres y 21 hombres), y a sus familias, quienes están apoyando su preparación integral y su orientación por el servicio a la ciudadanía, porque “sin ustedes no sería posible estar aquí”.

Agregó que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública además de ofrecer la formación inicial y una capacitación permanente a los elementos, este año abrirá la licenciatura en Derecho con especialidad en Seguridad Pública.

Después con cuatro carreras más podrá obtener su registro como Universidad de Seguridad Pública.

“Confiamos en ustedes desde el principio; sé que no es sencillo su trabajo, por eso es una vocación de servicio. Desde el Ayuntamiento nos estamos comprometiendo a trabajar con ustedes y estamos involucrando a todas las dependencias y no los vamos a dejar solos”, afirmó.

Esta Academia, resaltó, tiene que ser la mejor del país porque si ustedes son los mejores del país como Academia, como corporación va a ser lo mejor porque vamos a tener elementos capacitados, vamos a tener elementos con más herramientas.

Y puntualizó que “a lo que le estoy apostando es a tener la mejor corporación del país. Y sí se puede; es complejo, sí, pero sí podemos si todos hacemos lo que nos toca, por cada niña, niño, adolescente, por cada padre de familia, porque ustedes son los que van a hacer la diferencia. Entonces, vamos a trabajar por esta ciudad”.

PR