León se viste de mujer

León.- La ciudad de León cerró el día vestida de mujer. El Arco de la Calzada lució de color morado, según se aprecia en una toma área, desde un dron. La Presidencia Municipal fue iluminada también de color morado. Y los puentes del distribuidor Juan Pablo Segundo fueron iluminados también del mismo color.





LEÓN SE PINTÓ DE MORADO



Anoche varias vialidades , monumentos y edificios de la ciudad se pintaron con el color de la esperanza en conmemoración al #DíaInternacionalDeLaMujer #8M



La marcha feminista sorprendió a la ciudad, la cual es gobernada por una mujer, Alejandra Gutiérrez.

Más de 8 mil mujeres llegaron al Arco de la Calzada para tomar las calles y caminar hasta el centro de la ciudad.

León es un nombre masculino, pero este 8 de marzo mostró su lucha de género.

El Teatro Doblado también mostró colores morados en su fachada. Luces de colores fueron colocadas del lado de las calles Álvaro Obregón y de Hermanos Aldama.

El Museo de la Ciudad también mostró el color morado, en la calle Álvaro Obregón, casi esquina con la calle Donato Guerra. El Puente del Amor, en la Calzada de los Héroes, fue iluminado también con los colores del movimiento feminista.

El movimiento del 8M se sintió en León como nunca. Miles de mujeres llegaron de distintos rumbos de la ciudad, en camiones, en vehículos, caminando, en bicicleta, para sumarse a la marcha.

Las participantes caminaban mientras cantaban consignas feministas "No somos una, no somos 10, pinche gobierno cuéntanos bien", "Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer", "Señor, señora No sea indiferente Se mata a las mujeres En la cara de la gente".

Y poco a poco abarrotaron la Plaza Principal de la ciudad frente a la Presidencia Municipal, en donde fueron también la voz de muchas que ya no están. La voz de alguna de las tantas desaparecidas y asesinadas en Guanajuato.

