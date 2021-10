León podría recaer en contagios como España si se relajan las medidas

León-. La segunda ola de contagios de Covid-19 que ha obligado a España a tomar nuevas medidas contra el virus es un ejemplo de lo que podría pasar en León, de acuerdo a lo que dijo el director de Salud Municipal Juan Martín Álvarez.

“Todavía tendríamos que evaluar que se puede y que no se puede, aquí algo que tenemos que tomar en cuenta es la situación que se está viviendo en otros países. Por ejemplo España, tenemos que aprender justo de esas situaciones que se han presentado en otros lugares del mundo”.

Y es que la curva de contagios en la ciudad va en picada. Diario se enferman al menos 70 personas, una cifra que en comparación con semanas anteriores es mucho menor. Aun así, el director de Salud Municipal insistió en que la gente no debe pensar que “estamos del otro lado”, y tomó de ejemplo a países como España, en donde hay una reincidencia de contagios luego de que el confinamiento terminara.

“Prácticamente ya llegamos a las mil defunciones, hablamos de 900 casos por cada 100 mil habitantes. Desde el inicio del semáforo naranja, a partir de ahí hemos observado un descenso paulatino, nos hemos mantenido como les decía en un promedio de 70 casos diarios en la revisión de la última semana”.

Hoy, suman 14 mil 274contagios de Covid en León, mientras que 1003 pacientes han fallecido. El director de Salud advirtió que a pesar de la disminución de contagios, los eventos masivos como el Festival Internacional del Globo (FIG) seguirán en su formato virtual.

“Hemos ido bajando paulatinamente, un descenso en el número de casos, nos hemos mantenido en una situación plana de esta curva. Sin embargo, esto no implica decir que estamos del otro lado... Definitivamente el Festival del Globo así quedó planteado, independientemente si hay o no mejoría en el número de contagios. La cuestión de esta estabilización no implica que se permitan actividades que hasta el momento no están autorizadas”.

Las colonias como San Miguel, León I, León II, Echeveste, Coecillo, San Felipe, Alfaro y otras más siguen siendo las mismas que en un principio eran un foco de alerta. Juan Martín Álvarez comentó que no quiere decir que el virus lo hayan portado ahí, más bien tiene que ver los lugares que visitan; y en consecuencia estas peligrosas zonas se vigilan para prevenir contagios masivos.

Por este motivo, el semáforo de reactivación aun no cambia de color, está en naranja; lo que significa que los restaurantes, centros deportivos, gimnasios, cines y museos pueden abrir, pero cumpliendo con los cuidados sanitarios. Los eventos masivos, partidos de fútbol, cantinas, bares y centros nocturnos tendrán que esperar, así como el regreso a clases presenciales.

“La indicación que nos ha dado el alcalde es ser muy precavidos y muy cuidadosos en cuales actividades y de qué manera se pueden llevar a cabo, siempre cuidando una exposición innecesaria”.

El director de Salud añadió que en octubre se dará la fecha de la campaña de vacunación contra la influenza, la dependencia prevé una demanda de aplicaciones. Ahora la gente tendrá que protegerse de la influenza y del Covid-19. Los adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y el personal de Salud serán los primeros en aplicarse la vacuna el mes que entra.