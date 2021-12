León es una horda de futbolistas con desbordante talento: Luis García

León.- Para Luis García, la final del Torneo Grita México es, entre un equipo León que "una horda de futbolistas con desbordante talento", al que en más de una ocasión ha elogiado por ser "un club ganador que no ha sido valorado", ante un equipo Atlas al que "me dio mucha alegría el observar su arribo al partido cumbre".

El exfutbolista, comentarista y analista escribió en su columna editorial de este 7 de diciembre: "Tenemos Final, inédita Final. El León, una organización sólida, con presencia frecuente en estas instancias, y el Atlas, una revoltosa entidad que encontró el camino, la luz, y que está a la puerta de romper una pesada maldición".

Sobre el Atlas comentó: "No soy seguidor de ese equipo pero me dio mucha alegría el observar su arribo al partido cumbre... Los Pumas no merecían pasar, no hicieron nada para conseguirlo... El Atlas fue inmensamente superior, repito, inmensamente superior a los Pumas".

Y sobre el León, escribió, entre otras cosas que: "Del otro lado del ring está el León. La fiera en toda la fuerza de la palabra, un poderoso equipo, lleno de recursos humanos en toda su estructura empresarial, equipo de vanguardia... No cuentan con los reflectores que merecen, son ejemplares dentro y fuera de la cancha... Tú, Ariel Enrique Holan, eres un bálsamo a la mente y al alma, verte conducirte con tal distinción y categoría, y escucharte tan calmo e inteligente, brinda confort, seas o no del León... Son una horda de futbolistas con desbordante talento... Son bravísimos, poseen estirpe y raza, las cuales fusionan con cerebro, una letal combinación para cualquier oponente".

Y remata su columna con: Será una honorable batalla, entre dos clubes que supieron jugar la Liga y la Liguilla mejor que nadie, al final para donde bote la pelota habrá múltiples razones para celebrar, la frecuencia y consistencia al más alto nivel del León, o la esperanza que cualquier sueño es posible de alcanzar del Atlas".

LUIS GARCÍA ADMIRA AL LEÓN

Aunque, una muestra de que Luis García desea ver campeón al León, es lo escrito el pasado 4 de diciembre en su cuenta de Twitter: "El León es un poderos ejemplo de organización deportiva. Es un club ganador, con buenas maneras, y sumamente respetuoso de su historia. Tanto qué aprenderle carajo!!!"

Y un poco antes, el 24 de noviembre, un día antes del inicio de los Cuartos de final del León ante el Puebla, Luis García vaticinó que el León pasaría a la Semifinal, que dejaría fuera de la Liguilla al equipo Puebla y que León sería finalista del torneo, porque "es una institución que gana campeonatos, que difícilmente tiene un torneo malo, que difícilmente comete errores direccionales, que elige muy bien a sus jugadores".

Y en esa ocasión remató con: "León es un equipo, una organización, una institución".

Su idea central en los últimos dos años sobre el equipo esmeralda es que: "El equipo León no ha sido valorado, a pesar de que gana campeonatos".



Dentro de los muchos elogios que Luis García ha mencionado sobre el León encontramos en otra de sus columnas editoriales, la del 10 de noviembre de 2020, la siguiente frase "No tengo filiación alguna con el León, lo que tengo es una gran debilidad por la fantástica institución que son".

Aunque, como en toda competencia deportiva por un título, este jueves por la noche en el juego de Ida en León y el domingo también por la noche, jugarán ese equipo León al que tanto le gusta a Luis García y al que cataloga como "ganador de campeonatos", ante un Atlas que merecidamente llegó hasta la Final y que jugará con la esperanza y añoranza de llegar otra vez a la cumbre del futbol mexicano, ya que su última vez fue hace 70 años.

