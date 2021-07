León es atractivo para grupos delictivos por la alta demanda de drogas: Huett

En León hay un fenómeno que ha provocado hasta 9 asesinatos en un día. Los balazos suenan en las calles a plena luz del día, y en lugares públicos. ¿Qué es lo que está pasando? La ciudad se ha vuelto un atractivo para los grupos delictivos por la alta demanda de drogas, dijo esta mañana la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Sophia Huett.

"Por alguna razón León se ha vuelto un atractivo para estos grupos delictivos porque saben que hay el poder adquisitivo y el deseo de consumir estas sustancias ilícitas. Entonces donde ellos encuentran mercado, buscan tener mayor presencia".

La droga que hoy se consume en León está machada de sangre, comentó Huett para referirse a los homicidios dolosos registrados en los últimos días.

La secretaria explicó que el pleito por ganar la plaza es entre dos grupos locales y el Cártel Jalisco Nuevo Generación –por la cercanía con el estado-, no dio los nombres de las organizaciones locales para "no promoverlos", pero aseguró que estas células han encontrado un mercado en la ciudad, y eso ha disparado el número de homicidios, que en comparación con Celaya e Irapuato, han ido a la alza, cuando antes estos municipios eran los focos rojos en Guanajuato.

El consumo de drogas no solo se atribuye a los adolescentes y jóvenes, también hay adultos envueltos en el mundo del narcomenudeo: "si no hubiera consumidores no sería León un punto atractivo para estos grupos criminales", explicó Huett.

Tan solo este martes se registraron nueve asesinatos, la mayoría cometidos por la mañana. En lo que va de julio suman 22 homicidios dolosos; mientras que en mayo pasado hubo 90 asesinatos según la Secretaría de Seguridad Pública.

Esta problemática va llevar "su tiempo", y es un trabajo conjunto entre autoridades estatales y federales, en esta última enfatizó que es trabajo del Gobierno Federal capturar a los líderes de los cárteles con más presencia en el país, para evitar su desplazamiento por el estado.

"Es fundamental intensificar el trabajo en inteligencia (...) mientras la inteligencia a nivel nacional no logre detener a las grandes cabezas nacionales que con poder económico y logístico siguen reclutando, a Guanajuato van a seguir llegando sus trabajadores, y por más que los detengas, sean abatidos, o sean asesinados por los contrarios, te seguirán enviando criminales".

"Siempre habrá estas ansias por querer ser la cabeza, cada vez que se da el surgimiento de estos personajes termina detenido (...) ha sido un reto importante, no dejar crecer a otros delincuentes a quienes buscan ocupar una posición dentro de las estructuras criminales".

En Guanajuato se han asegurado dos millones de dosis de drogas en el los primeros seis meses, según la secretaria ejecutiva de Seguridad.

Sobre las "narcocasas" en León, Huett explicó que para acabar con ellas en León tienen que hacerse reportes ciudadanos de los puntos de venta, pero la Policía Municipal no puede actuar sola, tienen que dar conocimiento a la Fiscalía para la realización de cateos y detención de objetivos.

IO