León enfrentará a Puebla en Cuartos de Final

León, Guanajuato.- Puebla será el rival de los esmeraldas de León en los cuartos de final del apertura 2021 de la Liga MX.

Tras eliminar a las Chivas del Guadalajara en la tanda de penas dentro del repechaje. Los duelos se desarrollarían tentativamente el miércoles (ida en Puebla) y sábado (vuelta en León), quedando por definir el horario este lunes por la Federación Mexicana de Futbol.

Por haber terminado como sexto lugar, Toluca era en una primera instancia el rival de la fiera, sin embargo, los Diablos no supieron aprovechar su localía en el repechaje ante los Pumas y terminaron por caer 1 a 2, quedando fuera y dejando su lugar ante León a los camoteros que en el torneo regular quedaron en séptimo lugar pero en liguilla tomó el sexto peldaño.

En el torneo regular, los dirigidos por Ariel Holan ganaron en el Cuauhtémoc por 0 a 1 gol, con un autogol de Juan Segovia al minuto 65, duelo que revivió a León en su lucha por quedar dentro de los primeros cuatro lugares.

Al final del torneo la Fiera cerró en el tercer lugar con 29 puntos, mientras que los dirigidos por Nicolás Larcamón ocuparon el séptimo lugar con 24.

Cabe recordar que ambos equipos ya se vieron la cara en liguilla en el apertura 2020, en el cual los esmeraldas vendieron a los camoteros con un marcador de 3 goles a 1, (Puebla 2-1 en el Cuauhtémoc y León 2-0 en el Nou Camp).

Al final de dicho campeonato León se proclamó campeón conquistando su octava estrella y puebla fue su primer peldaño rumbo al título.

Cabe mencionar que León y Puebla ya se enfrentaron en una final en la temporada larga de 1991-92 en la cual León quedó campeón sobre los poblanos.

En aquella batalla la fiera empató en el juego de ida a cero tantos y en el de vuelta León derrotó 2 a 0 a Puebla en tiempos extras. La figura de aquella final fue Milton Queiroz "Tita", quien llevó a la fiera a su quinta estrella en torneos largos.

Los duelos en la liguilla y con día y horario pro definir son América (1) Vs. Pumas (11); Atlas (2) vs Monterrey (9); León (3) Vs. Puebla (7) y Tigres (4) Vs. Santos (5).

KD