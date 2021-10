León encabeza la lista de contagios con más de mil casos y 93 muertes

De un día a otro el número de contagios de coronavirus en Guanajuato se disparó. Ayer se anunciaron 3 mil 923 casos de Covid-19, mientras que hoy la Secretaría de Salud Estatal informó que son 4 mil 165 pacientes. El aumento fue de 242 personas enfermas.

El Semáforo Estatal para la Reactivación está en color rojo, a pesar de que 8 sectores regresaron a trabajar este 1 de junio, el Gobierno ha insistido en que las medidas no se deben tomar a la ligera. Y que las personas que no necesiten salir a las calles no lo hagan. Pues muchos de los casos son asintomáticos. El secretario de Salud Daniel Díaz aseguró que los fallecimientos van en aumento, y que "se siguen llenando los hospitales".

El semáforo de reactivación en el estado está en color rojo, esto ha causado controversia luego de que en la CDMX se activara el color naranja

Te puede interesar Covid-19 cobra la vida de 27 guanajuatenses; cifra récord hasta ahora

Hasta hoy suman 275 víctimas a causa del virus. Mientras que hay mil 737 pacientes sospechosos. Son aquellos que están en espera del resultado positivo o negativo de la prueba de Covid.

Se registran 13 mil 629 casos descartados, así como mil 258 casos recuperados. Hay que mencionar que la mayoría de los contagios son por transmisión comunitaria. De los 4 mil 165 casos que hay, 4 mil 010 son por transmisión comunitaria. Así se mueve el coronavirus en Guanajuato.

El repunte de contagios se registró el pasado 10 de mayo, por la alta movilidad en el estado

Las gráficas son sorprendentes. En ellas se revela el pico de contagios que ha despuntado desde el pasado 10 de mayo –día en el que se registró mayor movilidad por parte de los ciudadanos- de acuerdo con las autoridades sanitarias.

León es el municipio que encabeza la lista de contagios. Hasta ahora suman mil 697 casos y 93 personas fallecidas.

Los médicos de la Secretaría de Salud de Guanajuato han estado al pendiente de los adultos mayores, aplicando pruebas y checando su temperatura

Te puede interesar Diego aparta millones de pesos para comprar vacunas contra el COVID

El estado se blinda contra el Covid

Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato informó que el estado está “apartando” mil millones de pesos para comprar vacunas contra el Covid-19 cuando estas sean creadas y salgan al mercado.

La idea, de acuerdo con Sinhue es que el estado esté prevenido para estas compras, que se realizarán a laboratorios certificados en cuanto las vacunas salgan a la venta.