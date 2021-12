León de Holan juega como el Independiente de Argentina de los 70

"Hubo una frase de Maradona en su momento. Dijo, a grandes rasgos, que si él hubiera sabido lo que iba a ser, se hubiera preparado diferente. Por ahí hay gente que no necesita prepararse y tiene un talento natural. A mí prepararme me genera seguridad. Cada uno tiene su mirada y es respetable, hay gente muy talentosa y no necesita prepararse, y otros lo necesitan porque no les alcanza. Yo soy de esos, necesito prepararme para crecer", dijo.