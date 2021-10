León: Checa los puntos de vacunación con menos gente este domingo

En la clínica del ISSSTE ya no están vacunando, el punto cumplió su meta de dosis por aplicar (Foto: @LeónSaludable)

León-. Si te vas a ir a vacunar contra el covid-19 este domingo debes tomar en cuenta que hay sedes con más aglomeración que otras, a pesar de ser el tercer día de esta jornada, muchos jóvenes de 18 a 29 años esperaron hasta hoy para recibir la primera dosis de Sputnik V.

Lo que debes saber es que ya no son cinc o puntos de vacunación habilitados, sino cuatro, la clínica del ISSSTE ya concluyó su meta de dosis y no vacunarán ahí. Outlet Mulza, Poliforum, Clínica T1 del IMSS y Plaza Vennezia son las sedes activas.

??REPORTE ACTUAL DE VACUNACIÓN EN LEÓN??



??El punto de vacunación?? instalado en PLAZA VENECIA lleva aplicadas 1,450 vacunas, 1eras dosis de Sputnik V, para el grupo de 18-29 y rezagados; tiene 71,558 dosis disponibles y registra 900 personas formadas para recibir la vacuna.??????? pic.twitter.com/mdZHBgGg9A — Salud Municipal León (@LeonSaludable) October 17, 2021

PUNTOS CON MENOS GENTE, DE ACUERDO CON EL CORTE QUE HIZO ESTA MAÑANA SALUD MUNICIPAL

PLAZA VENEZZIA

Sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en Plaza Vennezia se registra una fila de 900 personas, es la sede con menos gente. Hasta ahora llevan aplicadas 1, 450 dosis y tienen disponibles 71, 558 vacunas, de acuerdo con el reporte que hizo Salud Municipal hace media hora.

POLIFORUM

En el Poliforum, ubicado también sobre el bulevar Adolfo López Mateos están formadas 1, 120 jóvenes. Hay 127, 250 dosis disponibles y van aplicadas 4, 620 vacunas.

Así arrancó el primer día de vacunación en Poliforum, cerca de 800 jóvenes se formaron para recibir la primera dosis (Foto: La Silla Rota)

T1 DEL IMSS

La clínica T1 del IMSS es otro de los puntos de vacunación con afluencia media, ahí hay 1, 200 personas formadas; llevan aplicadas 2, 200 vacunas rusas y hay disponible un lote de 25, 398 dosis.

OUTLET MULZA

El centro comercial Outlet Mulza ubicado en la colonia San José del Alto es la sede de vacunación con más chavos, hay 1, 500 personas formadas y hasta ahora se han puesto 1, 900 vacunas. Hay 60, 446 biológicos disponibles.

A León se destinaron 311 mil dosis de Sputnik V, tomando en cuenta que hay 364 mil 729 jóvenes de 18 a 29 años. La jornada arrancó este viernes y pretende durar cuatro días o hasta que se agoten las dosis. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m. tendrás que presentar tu registro impreso, tu INE o acta de nacimiento al acudir a cualquiera de las cuatro sedes.

La afluencia en la cínica T1 del IMSS fue alta este sábado (Foto: La Silla Rota)

LO IMPERDIBLE DE LA VACUNACIÓN A MILLENNIALS

Esta jornada ha tenido la peculiaridad de ser testigo de jóvenes vestidos de Spiderman, Spirit y hasta caracterizados con un sombrero ruso para hacerle honor a la Sputnik V. Con reggaeton como música de fondo y una fila de memes en redes sociales, los millennials acuden a la vacunación.

Otra de las controversias fue la llegada de las dosis en pleno fin de semana y bajo la duda de poder beber alcohol luego de vacunarse, médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad respondieron a La Silla Rota que lo recomendable es no tomar 48 horas después de recibir la dosis para no confundir síntomas con alguna reacción al biológico. En redes, los adultos de entre 30 y 40 años bromearon afirmando que llenarían los bares de la calle Madero aprovechando que los "chavos" no pueden consumir alcohol.

??REPORTE ACTUAL DE VACUNACIÓN EN LEÓN??



?? El punto de vacunación ?? instalado en OUTLET MULZA lleva aplicadas 1,900 vacunas, 1eras dosis de Sputnik V, para el grupo de 18-29 y rezagados; tiene 60,446 dosis disponibles y registra 1,500 personas formadas para la vacuna.????????? pic.twitter.com/CrfP5PAiKx — Salud Municipal León (@LeonSaludable) October 17, 2021

Tras una larga espera los jóvenes reciben la primera dosis, siendo así el penúltimo grupo etario en vacunarse, y es que Guanajuato era el único estado rezagado en la jornada, con esta aplicación el presidente López Obrador aseguró que para finales de octubre toda la población del país tendrá aplicada la primera dosis.

León suma 59, 301 casos confirmados y 4, 176 muertes por covid-19 hasta hoy.