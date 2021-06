Le urgen a Morena 11 mdp para pagar su nuevo edificio en León

A Morena le urgen 11 millones 300 mil pesos para pagar su nuevo edificio en León. El Salón Gran Victoria albergaría sus próximas oficinas en la ciudad; en junio del 2020 Alma Alcaraz, dirigente estatal del partido, dijo que el costo fue de 14 millones, pero dieron un adelanto de 2 millones 700 mil pesos. No han terminado de pagar y aún no se sabe qué pasará con la compra.

De no liquidar el inmueble, Morena tendría que pagar una penalización de alrededor de 4 millones de pesos, explicó en una llamada la dirigente. Esto sería aparte de la cantidad que ya abonaron, los 2 millones 700 mil pesos; un escenario "irresponsable" que el partido no quiere enfrentar, en palabras de Alcaraz.

"Estaríamos perdiendo entre 5 y 6 millones de pesos aproximadamente por no hacer la compra, entonces no nos parece justo ni propio. Una penalización en caso de que no se lleve a cabo la compra, yo creo que eso no sería responsable, incluso podría generarse una sanción por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por generarle un daño patrimonial al partido".

Aunque no mencionó cuál es la fecha límite para pagar el salón, señaló que en las próximas semanas hablarán con el dirigente nacional Mario Delgado, para saber qué pasará con la compra. Las elecciones dejaron atrás este tema, pero piensan retomarlo.

"Realmente yo estoy esperando a que las cosas se sienten un poquito con todos los temas electorales, para retomar ese tema con el Comité Ejecutivo Nacional con el presidente Mario Delgado. Se retoma el asunto pero en los próximos días, no de manera inmediata".

¿Hay otra alternativa en caso de que no concrete la compra? La dirigente estatal dijo que prefiere "no adelantarse" porque este es un tema que verán con el dirigente nacional.

LAS OFICINAS ESTÁN SOLAS

El Gran Victoria luce vacío, ya no está funcionando como salón, hace aproximadamente un año sacaron el mobiliario, relata un guardia de seguridad que está frente a las instalaciones. Platica que sí serían las oficinas de Morena, pero que solo una vez vio a los militantes visitar el lugar, desde entonces ha estado solo, cuenta a La Silla Rota.

Este edificio se ubica en la calle Dr. Hernández Álvarez, en la colonia San Juan de Dios. Es de dos plantas: tiene dos salones de fiestas y un local comercial. Abajo está el local y el Salón Regio, en la planta alta está el Salón Magno y las oficinas administrativas. Tiene un área de recepción, cocinas, bodegas, y un estacionamiento amplio. El inmueble está valuado en 15 millones 567 mil 730 pesos, según el documento que hizo público Alma Alcaraz. El propietario era Roberto CDS Muñoz.

Este salón es uno de los 14 inmuebles que compró la exdirigente nacional de Morena Yeidckol Polevnsky, acción por la que fue auditada por su propio partido, en junio del año pasado, pues los gastos totales ascendieron a 810 millones 500 mil pesos.

OFICINAS PARA TENER "PRESENCIA SÓLIDA EN UN MUNICIPIO PANISTA"

La principal expectativa de Morena con la compra de este edificio es situarse en un "municipio panista", y fortalecer el crecimiento del partido, explica Alcaraz. "Desde ahí generar un trabajo que nos permita ir ampliando las bases de Morena".

La dirigente estatal acepta que no les favorecieron los resultados de las elecciones en el estado -ganaron 3 de los 46 municipios-, y lo atribuye a que "la selección de los candidatos quizá no fue la más apropiada". No dijo nombres ni municipios, al preguntarle que si se refería a Ricardo Sheffield el excandidato por León, lo defendió y dijo que él era una buena propuesta por ser un personaje conocido, pero reconoció que en las próximas elecciones no pueden "repetir los mismos errores" de esta contienda, y que las oficinas harán que la presencia del partido sea más sólida.

