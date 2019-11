Le roban auto a ex jugador de Celaya

Jorge Sánchez, el ex jugador de Los Toros de Celaya tuvo se llevó una sorpresa esta mañana. El deportista fue despojado de su vehículo en una gasolinera ubicada en la carretera Celaya-Apaseo el Grande, a la altura de La Laja.

Los delincuentes llegaron amenazando al ex jugador con armas largas. Ante el temor, el ex jugador de Los Toros cedió el automóvil, pero no logró ver el rostro de sus atacantes, ya que se cubrieron la cara con un antifaz oscuro.

´El perrito´ Sánchez informó de lo sucedido a través de sus redes sociales. Escribió su experiencia, describiendo su automóvil. Aprovechó para alertar a sus seguidores, y solicitar el apoyo de la ciudadanía para localizar su vehículo.

"Tengan mucho cuidado donde quiera que estén, pero más para la gente de Celaya", se lee en la publicación.

Hasta el momento se desconoce si existe una denuncia por este robo.

Jorge Sánchez ocupa un lugar en un equipo de primera división. Juega como medio en el Atlético San Luis.