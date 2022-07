¿Le entras a las tandas?: por esto el SAT te puede cobrar impuestos

"La realidad es que no hay un impuesto a las tandas. Lo cierto es que, si recibes dinero, y el fisco no sabe de dónde salió, para el SAT, tú recibes ingresos, y para el SAT eres una persona que no está pagando sus impuestos, hasta cierto punto es cierto, si te deposito 100 mil pesos y el SAT no sabe de dónde salieron, sabe que los recibiste, y para efectos legales, es un ingreso, y debes de pagar impuestos", dijo.