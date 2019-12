Le desean lo peor en redes sociales al presunto asesino de Dulce Ivana

"Doy gracias a Dios que sólo una vez en la vida me topé con éste tipejo asesino, ya me hablaba de hola cómo estás y hasta ahí por mensajes y una vez me lo encontré en la madero y se acercó a saludarme y pues yo simplemente lo saludé y de ahí cada quién siguió su camino qué bueno después de ahí jamás lo volví a ver a pesar de que me invitaba a salir pero nunca accedí, es repugnante imaginarme cómo es que pude contestarle antes. Chava Plascencia ojalá y te pudras en la cárcel maldito homicida, tienes que pagar por lo que le hiciste a Dulce!!! Cómo pudiste ser capaz de arrebatarle la vida a una inocente persona tan joven que aún tenía tanta vida por delante", se lee en una publicación del perfil.