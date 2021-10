Le dan 90 años de cárcel a 'El Juanelo' por asesinar a alcalde electo

Juan Manuel alias ‘El Juanelo’, ha sido sentenciado a pasar 90 años en prisión tras ser acusado de asesinar al alcalde electo de Jerécuaro, Rogelio “N” y a dos de sus colaboradores.

Los hechos se registraron el 23 de junio del 2015, entre las 19:00 y 20:00 horas, cuando el imputado llegó a un inmueble ubicado en camino Real en la comunidad de Fresno del municipio de Jerécuaro. A bordo de vehículos de motor y con armas de fuego dispararon en contra de los hoy occisos quienes se encontraban al interior del domicilio referido causándoles lesiones que provocaron su muerte.

En el lugar falleció Rogelio “N”, alcalde electo del municipio de Jerécuaro; Gustavo “N” y Ángel Andrés “N”, colaboradores del presidente municipal electo, como consecuencia de las diversas lesiones que sufrieron por disparos de armas de fuego.

A partir de esa fecha, la entonces Procuraduría General del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, inició actuaciones con la práctica de múltiples diligencias para lograr el esclarecimiento de los hechos.

En octubre de 2018 tras diversos datos de prueba, se logró que la autoridad judicial otorgara orden de aprehensión en contra de Juan Manuel, alias 'El Juanelo'.

En forma posterior, el 10 de octubre de ese mismo año, se dictó por parte del Juez de Control, auto de vinculación a proceso por la probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado. Al continuar con el proceso respectivo, se dictó sentencia condenatoria por 90 años prisión en contra Juan Manuel “N”.

El pasado 23 de diciembre del año 2019, el sentenciado y su defensor particular presentaron un recurso contra de la sentencia dictada un mes antes, sin embargo, con esta fecha, se emitió una resolución en donde se advierte que no existen violaciones a sus derechos fundamentales, por lo que los agravios expresados por el acusado y su defensor particular resultaron infundados.

El sentenciado fue multado y condenado al pago de la reparación del daño.





