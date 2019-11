Las trampas de Zermeño en su paso por el registro civil

Matrimonios falsos

Eduardo Galván Anguiano y Angélica María Caudillo Ibarra contrajeron matrimonio el 24 de noviembre del año 90, no sabían que décadas después tendrían problemas con el documento que los unía.

La pareja acudió al registro civil a pedir un acta de matrimonio reciente para escriturar su casa, pues terminaron de pagarla hace unos meses. Al presentarse, los administrativos les dijeron que los nombres que aparecían no eran de ellos, se registró el folio, pero con el nombre de otras personas. En ese entonces el oficial del registro civil era el actual dueño del estadio Roberto Zermeño.

"Solicitamos un acta de matrimonio reciente, nos dimos cuenta que no estaba dada de alta en el registro civil. Nosotros nos casamos en particular y al parecer el ingeniero Roberto Zermeño no nos dio de alta", platicó la señora Angélica.

Esta es una copia del acta de de matrimonio firmada por Roberto Zermeño Vargas

La afectada no recuerda muy bien su rostro (el de Zermeño), solo que fue al registro a pedir que los casaran en su casa.

"Ya no me acuerdo bien, solo recuerdo que fue en sábado. Fui y solicité el servicio particular a la Juárez (calle de la zona centro)".

La copia del documento viene con el folio No. 3762, esto quiere decir que el acta existe, pero fue corregida para usar otros nombres. Una fuente cercana confirmó que incluso se utilizaba corrector para reescribir sobre la hoja. La consecuencia de este error hará que la pareja se case nuevamente.

Al enterarse de la situación, la señora Angélica se lo contó a una pareja de amigos que se casó en la misma época, pues no dudó en que pasaran por lo mismo. Dos de los trabajadores del registro civil aseguraron que no es el primer caso, hay decenas de reportes de matrimonios falsos durante la administración de Zermeño. Cada que asiste una pareja con el mismo problema, los administrativos lo relacionan con este nombre y apellido.

En la parte inferior del documento se lee un sello que dice: Ing. Roberto Zermeño Vargas, a lado hay una firma curveada y muy grande.

La hipótesis más creíble es que el ingeniero registraba un solo folio, y las demás actas eran llenadas con otros nombres, para quedarse con el dinero de los particulares que no registraba.

Así firmaba durante su cargo como oficial del registro civil

Actas de nacimiento para cachirules

El señor Joel Octavio Ramírez platicó que con 150 pesos se podía conseguir un acta de nacimiento falsa en el Registro Civil, pues el notario ofertaba este favor a quiénes tuvieran la necesidad. Además de conseguir licencias y demás papeles administrativos falsos.

El testigo fue patrocinador del Equipo Perú, participantes en el Torneo de Fútbol de los Soles en los años ochenta. Comentó que varios colegas accedían a este acto ilegal, convirtiéndose en cachirules, recordemos que así les llamaron a los integrantes de la Sub-20 por cometer actos irregulares en 1987, desatando la peor de las consecuencias para la Selección Mexicana, dejarlos fuera del Mundial de Italia ´90.

"Nos ofrecían actas de nacimiento a los que teníamos equipos de fútbol. Nos exigían dos jugadores juveniles, por eso sugirieron la oferta de las actas. Nos costaban 150 pesos ya con sello y todo", resaltó el señor Joel.

Platicó que uno de los requisitos era ingresar dos jugadores jóvenes al equipo, por eso quiénes no cumplían con la edad solicitaban actas de nacimiento falsas, firmadas por Roberto Zermeño, quién era oficial del registro civil en ese entonces.

Fotografía del Equipo Perú, campeones en la Liga Comercial de 1982

Se trataba de hojas en blanco que podían llenarse a la comodidad y conveniencia de quién las necesitara, pues señaló que incluían los sellos necesarios y la firma de Roberto Zermeño como autoridad civil. Muchos no las adquirían por temor a ser descubiertos o por falta de recursos. Pero los directivos con más dinero eran clientes frecuentes de estas compras tramposas.

El Torneo de Fútbol de los Soles es una competencia con más de 30 años de historia. Es organizada por El Sol de León, un periódico local. Los jugadores compiten por ganar el Sol de Oro, un premio que se otorga cada año en la competencia futbolística.