Las pruebas de covid deben ser hechas por profesionales: Daniel Díaz

"La capacidad hospitalaria no se ha visto rebasada y no queremos que por ello la gente baje la guardia ponga en riesgo su salud su vida y entonces los hospitales se empiecen a llenar nuevamente, estamos por debajo de la media nacional pero se empieza a ver un incremento significativo en todo el país y también en Guanajuato, León, particularmente, es la ciudad más grande, la que acumula históricamente la mayor cantidad de casos y también la que más hospitales tiene a donde transfieren muchos pacientes pero no podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia debemos de cuidarnos, protegernos, sobre todo proteger a nuestros familiares que tengan factores de riesgo", dijo.