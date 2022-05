Las mujeres del Marro: su hermana, madre, esposa y novia ¿qué pasó con ellas?

León.- ¿Qué pasó con las mujeres que formaban parte del círculo de ´El Marro´? Ellas, que lo conocían de manera íntima, lo acompañaron en su formación. No solo lo vieron convertirse en el capo de la droga, sino que fueron sus cómplices en sus delitos, algunas lograron ser alcanzadas por la justicia y otras siguen evadiéndola.

En 2017 José Antonio Yépez Ortiz presentó ante México el negocio delictivo que en poco tiempo se convertiría el terror de Guanajuato: El Cártel de Santa Rosa de Lima. La organización criminal nació en una pequeña comunidad del mismo nombre en el municipio de Villagrán.

A pesar de que ´El Marro´ la construyó, hubo muchos detrás que lo instruyeron y lo apoyaron. Aunque el costo fuera su vida, o su libertad, querían formar parte de lo que creían que sería un imperio de las drogas.

Su madre, hermana, prima, esposa, novia y cuñada, todas las que lo rodeaban, lo protegieron. Su manera de cuidarlo era distinta a la de los hombres, ellas no llevaban armas, ni chalecos antibalas, pero sí astucia para llevar a cabo la administración de los negocios.

Eran las que manejaban el dinero. Como si fuera una empresa constituida de manera formal, realizaban el pago a los sicarios y llevaban a cabo la contabilidad de ingresos y gastos.

Su esposa

Hasta arriba de la estructura criminal, pero un escalón debajo de ´El Marro´, se encuentra su esposa y madre de sus tres hijos Elsa Marisol Martínez Prieto. El 5 de agosto de 2020 se supo que ella era el ´cerebro financiero del cártel´. Le apodan ´La Güera´ y todos anticiparon que se convertiría en la lideresa que tomaría su lugar después de la captura de Yépez Guzmán el 2 de agosto de 2020.

´La Güera´, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ayudaba su esposo a lavar los 30 millones de pesos que ganaba diario a través de la creación de empresas de transporte fantasma. El éxito obtenido de manera ilegal incluso desbancó a los competidores. Marisol, a través de Agencia Logística de Celaya generó casi 11 millones de pesos, entre 2016 y 2017

Su novia

La administración de este dinero lo realizaba con el apoyo de más personas, entre ellas, la novia de su propio esposo, Karina Mora Villalobos. A las cuentas de Karina entraron depósitos por 400 mil pesos.

La novia de ´El Marro´ incluso involucró a su madre, Dora Villalobos. La UIF detectó que Lonate Transportes, una de sus empresas de lavado de dinero depositó 2.2 millones de pesos a Dora Villalobos Cabal.

La Fiscalía de Guanajuato dio a conocer el 29 de enero de 2020 que Karina fue capturada. Estaba en una casa de seguridad en la comunidad de San Miguel de Octopan. La Fiscalía se refirió a ella como "pareja del líder delictivo de esta banda que opera en esta zona". En el lugar había armas, droga, dinero y autos que indicaban su participación en negocios sospechosos, pero fue liberada.

El juez federal a cargo del caso no vinculó a proceso penal a ninguno de los detenidos. Cuando los elementos llevaban a cabo el operativo de captura no los encontraron dentro de la casa por la cual solicitaron una orden de cateo, así que irrumpieron a otra vivienda que no estaba contemplada en la orden.

Lo último que se dio a conocer de Karina fue en septiembre de 2021. La Fiscalía del Estado le notificó que tenía el derecho de reclamar los bienes asegurados.

Detención presentada por la Sedena, a la cabeza Angelica su cuñada, su novia Karina y la madre de su novia, Dora.

Su madre

Se dio a conocer que María Eva Ortiz fue capturada, junto a 24 personas más, el 22 de junio de 2020. Es la mamá del peligroso capo. El día que cayó, la Sedena emitió un comunicado, y aunque no especificaron sus funciones dentro de la estructura criminal, sí la catalogaron como operadora financiera.

La noticia de su captura ya había sido adelantada por su hijo ´El Marro´ un día antes a través de un video. Sobre el operativo de las autoridades en San Isidro Elguera, Celaya, dijo: ´esta vez hasta mi madre´. En el mensaje señalaba que las fuerzas de seguridad hicieron llorar a las personas, mientras capturaban a los presuntos integrantes del CSRL.

Dos días después, la mamá de "El Marro" quedó tras las rejas. Un juez calificó de legal la detención y dictó prisión preventiva. Les encontraron a las personas capturadas un kilogramo de sustancia con características similares a la de la metanfetamina. Además de 2 millones de pesos, aproximadamente.

También, la Unidad de Investigación Financiera detectó que Eva María Ortiz adquirió una camioneta Toyota de 2018 con un valor de 725 mil 900 pesos.

Su hermana y prima

Juana, la hermana de ´El Marro´ y su prima Rosalba fueron capturadas el mismo día que María Eva. Una se encargaba de las nóminas y reclutamientos. Otra se encargaba de lavar las ganancias millonarias.

A las dos, igual que a la madre, les dictaron prisión preventiva. Están acusadas de delitos contra la salud en su modalidad de posesión para su venta.

En orden de arriba hacia abajo, su madre, hermana y prima controlaban con él lo que se conoce como 'El triángulo del huachicol'

Además de ellas cinco, hay muchas otras mujeres involucradas con José Antonio Yépez. Ángelica es su cuñada, contrataba a gente de Santa Rosa de Lima para bloquear las carreteras y evitar que las autoridades entraran al triángulo del huachicol. El 6 de marzo de 2020 fue capturada en Villagrán.

Su sobrina Denisse Yépez Pérez, de apenas 22 años también entró al crimen organizado. El 11 de febrero de 2020 las autoridades la detuvieron en Apaseo el Grande junto a su amiga María Fernanda Mejía Banda. Tenían un arsenal, también portaban armas largas y chalecos tácticos. Las jóvenes son originarias de Juventino Rosas. Ese día manejaban una camioneta Hyundai color rojo, era robada.

Él fue capturado el 2 de febrero de 2020, ellas cayeron antes que él. ´El Marro´ se intentó salvar a sí mismo, y antes de que fuera capturado, cayeron todas las mujeres que lo protegieron y alimentaron sus negocios de drogas, huachicol y secuestros.

PR