Las llamas del 'Candelabrum Metal Fest' incendiarán León

Las flamas de León están en ascenso ya que en el mes de junio las mejores bandas internacionales y nacionales de Heavy Metal harán explotar los altavoces en la primera edición del ´Candelabrum Metal Fest´.

Aunque aún faltan varias bandas por anunciar el cartel conformado por Overkill, Cirith Ungol, Mordskog, Moonspell, Grave y Officium Triste ha sido del gusto de los leoneses y los metaleros de ciudades cercanas que no permitirán que las flamas del metal se apaguen.

Por más de doce horas los seguidores del género serán parte de un festival que promete será recordado.

Overkill

La banda estadounidense de thrash y groove metal Overkill son considerados como una banda de culto, lugar que han logrado en sus más de 25 años de trayectoria que ha dejado innumerables éxitos como ´Rotten to the Core´, ´In Union We Stand´, ´Skullcrusher´, ´Elimination´, entre otros.

Cirith Ungol

El´Candelabrum Metal Fest´ traerá por primera vez a los californianos Cirith Ungol quienes con su heavy/doom metal harán que el ´Frost and fire´ resuene en el bajío con sus ya conocidos temas ´Finger of Scorn´, ´Black Machine´, ´Atom Smasher´, ´Master of the Pit´.

Mordskog

Porque lo hecho en México es bueno, la banda mexicana de black metal dedicada a las artes negras tradicionales darán muestra de su talento con ´Ad Me Venite Mortui´, ´Mors Est Vitae Essentia´, ´Nascentes Morimur´, ´Lautum Novedialem´.

Moonspell

El gothic metal también reinará en este festival, la banda originaria de Portugal, estará presente como co-headliner. Moonspell se encuentra en las grabaciones de su nuevo material discográfico y posiblemente sorprenda a los asistentes con una pequeña dosis de su adictiva combinación de folk, black y doom metal.









Grave

Una de las agrupaciones insignia del death metal sueco, Grave encenderá las llamas del festival con sus temas del 1987 a 1992 que abarcan ´Deformed´, ´Morbid way to die´, ´Inhuman´, entre otros.

Officium Triste

La agrupación de death metal nacida en 1994, Officium Triste darán muestra por primera vez en México de su ´RotterDoom´ que los caracteriza. Lo mejor del sonido Doom/Death noventero sonará con ´The sun doesn´t shine anymore´, ´My Charcoal Heart´, ´Downfall´, entre otros.

Sabemos que la emoción por ser parte de este festival te está quemando. Pero tendrás que esperar unos meses más para vivir la experiencia. El 6 de junio será el día que las flamas enteras se enciendan en la Velaria de la Feria.

Los boletos se encuentran a la venta a través de la plataforma e-ticket y taquillas. Los precios van de los 1, 210 a los 1, 900 pesos.