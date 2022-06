Las hostigan y enganchan por Free Fire en León

León-. Katty Muñoz tuvo que cambiar su personaje por el de un hombre, por el acoso que recibió de un desconocido en el videojuego Free Fire. "Al terminar la partida el tipo me comienza escribir (...) me decía: te cotizas mucho, has de estar hermosa. Al siguiente día me vuelve a invitar a jugar, insistiendo en que quería conocerme. Cada que me metía era de estarme acosando".

La joven de 29 años se refiere así al hostigamiento que sufrió en el mismo juego en el que Sofía Dessire, de 16 años, conoció a un extraño y desapareció hace unos días, en León.

El testimonio de dos mujeres de León, revelan el acoso al que algunas han sufrido al momento de jugar. Desde comentarios despectivos por el hecho de ser mujeres hasta los incómodos que pretenden avanzar en una relación más personal con las jugadoras.

El videojuego Free Fire se popularizó en el 2019, aunque sus inicios fueron en el 2017 por la empresa Garena, con sede en Singapur. Se trata de un juego móvil para celulares y tabletas donde hay partidas de hasta 50 jugadores al mismo tiempo.

Los aficionados son representados con un avatar y se enfrentan a desconocidos de todo el mundo. Free Fire ha conseguido ganancias millonarias por la buena respuesta de los usuarios, superando a videojuegos como Fortnite. Sus ingresos son mayores a los 20 mil mdp al año, con alrededor de 80 millones de usuarios activos.

Free Fire, videojuego lanzado en el 2017 (Foto: especial)

Katty Muñoz, de 29 años, lleva dos años jugando Free Fire, dice que es una forma de entretenerse y le gusta, pero siempre ha estado alerta de no dar información personal porque sabe que la expondría frente a extraños de todas las nacionalidades.

En una de las partidas un hombre empezó a acosarla todos los días, al grado de provocar que Katty cambiara su personaje por el de un hombre.

"Me tocó jugar una partida con un extraño, pues obviamente juego con extraños, pero no doy información personal: número de teléfono, correos, facebook, nada, no me gusta. Al terminar la partida el tipo me comienza a escribir: "hola hermosa, cómo estás, cómo te llamas".

"Yo ni le contestaba, no me interesa conocer extraños y menos en videojuegos porque sé que son de otros países, ciudades, yo lo dejaba en visto y ya no jugué ese día, dije: ahí terminó el martirio".

Como forma de protesta contra el acoso, en las paredes de León han mujeres pintan "No es no" (Foto: Ivonne Ortiz / La Silla Rota)

"Al siguiente día me vuelvo a conectar, vuelvo a jugar y me enviaba invitación para que jugara con él y me mandaba mensajes de: tu voz está preciosa, pásame tú número, quiero conocerte y pues ya pasó una semana, dos semanas, y era de estarme mandando mensajes, acosando".

La incomodidad causó que Katty cambiara la cuenta con la que jugaba desde hace dos años. Sintió temor por el acoso que sufrió, pero también reconoció que no se dejó llevar porque su intención no es salir con extraños a través de un videojuego, pero mencionó que algunas menores de edad "se la creen" con mayor facilidad.

"Es muy importante que las niñas pongan los pies sobre la tierra, que no a cualquiera le des tu información, que no lo hagan por este tipo de juegos. Así como está la situación corremos mucho riesgo las mujeres, eviten dar información".

La exploración de la jugada de mujeres en Free Fire surge luego de la desaparición de la leonesa Sofía Dessire Morales Medina a mediados de junio. La adolescente de 16 años conoció a Jairo, un joven de entre 18 y 19 años en este videojuego. Su madre contó a La Silla Rota que el chico tenía la intención de conocerla en persona, sus papás estuvieron presentes para asegurarse de que no corriera peligro. Citaron a una patrulla y un elemento revisó su mochila para verificar que no tuviera un arma.

Ficha de búsqueda de Sofía Dessire en Guanajuato

Desde entonces la personalidad de Sofía cambió, su mamá detalló que parecía estar siendo manipulada por Jairo para tomar distancia de su familia. Tiempo después la víctima se alejó y volvió a comportarse como antes. Pero el 13 de este mes, después de dejar a Sofía en la escuela, su madre recibió un mensaje: "Mami, ya no voy a regresar a la casa, te quiero mucho", ahí comenzó su búsqueda y se activó la Alerta Amber.

El área de comunicación del Instituto Municipal de las Mujeres reconoció que los videojuegos son una forma de enganchar a las mujeres, aun más cuando son menores de edad. Ya han sido varias las familias que se han acercado a pedir ayuda por situaciones similares a través de estas plataformas.

Además del acoso y "ligues" de hombres a mujeres en Free Fire, algunas jugadoras tienen que lidiar con comentarios ofensivos y despectivos que violentan el género, como "Mejor vete a la cocina".

Delia, de 23 años, otra jugadora de Free Fire en León, cuenta que por el hecho de ser mujer "empiezan a joder contigo".

(Foto: Ivonne Ortiz / La Silla Rota)

"De que te escuchan en las partidas hablando y por el hecho de que te identifican como mujer empiezan a jode y jode contigo, tipo: vete a la cocina, por eso las mujeres no deberían jugar videojuegos, por eso las matan, etc".

En Guanajuato, de enero a marzo del 2022, se ha reportado la desaparición de 109 mujeres, de acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda. Se desconocen las causas específicas de cada caso, llama la atención el de Sofía Dessire, uno de los más recientes, autoridades investigan si se habría ido con un joven que conoció en Free Fire.