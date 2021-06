"Las casas no son mías; son de la empresa": Sheffield

León, Gto.- El ex Procurador Federal de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla señaló en una carta enviada a La Silla Rota que, las propiedades mencionadas en la nota publicada por este medio no son de él sino de la empresa en la que es accionista.

Dichas casas no son de mi propiedad sino de LifeTime Inmobiliaria S.A.de C.V., de la cual soy accionista desde el año 2011, señaló Sheffield en el texto.

La Silla Rota publicó el texto periodístico el primer día de junio del año en curso, titulado "Sheffield compró 2 casas en León; una la ocultó y de otra falseó su valor", en el que se detalló la compra de dos inmuebles que no aparecen en la declaración patrimonial del ex funcionario de la 4T.

Casa ubicada en la colonia Presidentes de México.

La nota explica que, el ex procurador Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, compró recientemente dos casas en León (una en el 2019 y otra en el 2020) y no declaró los datos correctos en su Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial, presentada hace 23 días en la Secretaría de la Función Pública (el 8 de mayo del 2021).

Una casa de la colonia Las Fuentes no aparece en su declaración patrimonial y la otra casa de la colonia Presidentes de México le costó 2 millones 850 mil pesos y declaró que le costó 642 mil 400 pesos.

Casa ubicada en colonia Las Fuentes.

Las viviendas no aparecen a nombre de Ricardo Sheffield en el Registro Público de la Propiedad, sino que ambas fueron compradas a través de la empresa LifeTime Inmobiliaria S.A de C.V., de la que es socio Ricardo Sheffield Padilla y su esposa Renata Arévalo, de acuerdo al acta constitutiva conseguida en el Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato. En su declaración Sheffield reconoce que es socio de la empresa.

A continuación la carta enviada a la redacción:

"Con relación a la nota publicada en su portal con el encabezado "Sheffield compró 2 casas en León; una la ocultó y de otra falseó su valor", le aclaro:

Dichas casas no son de mi propiedad sino de LifeTime Inmobiliaria S.A.de C.V., de la cual soy accionista desde el año 2011, y sobre mi participación en esta empresa, la información fue incluida en mi declaración patrimonial.

Como usted sabe, el negocio de una inmobiliaria consiste en la compra venta de bienes inmuebles, actividad que, por cierto, he realizado por más de 30 años, siendo esa una de las actividades empresariales a las que me he dedicado a lo largo de mi vida, que laboralmente comenzó, por cierto, a los 8 años en el rubro de entretenimiento y televisión.

Advierto que lo que está falseado y distorsionado es la forma en la que presentan la información - sin ni siquiera la firma de un responsable- lo cual lamentablemente no me sorprende porque ese ha sido el tono de la "cobertura" que han hecho en su medio de mi campaña.

Le solicito de la manera más atenta publique esta aclaración."

