Las altas temperaturas ponen en riesgo a la salud y a la economía

San Francisco del Rincón.- La ola de calor puede traer implicaciones a la vida de los ciudadanos, pues el cambio climático ha incrementado la temperatura a niveles que antes no se veían.

El especialista en temas ambientales, Omar Rodríguez, señaló que las afectaciones pudieran ir desde disminuciones en el estado de ánimo, rendimiento e incluso a la salud.

Expresó que al daño al planeta ha causado que el clima se intensifique no solamente durante el día, sino también por las noches.

"El incremento de temperaturas es un efecto que hemos venido viendo a lo largo de los últimos años. Todo esto, debido a los efectos del cambio climático. Es una realidad, hay personas que aún no lo creen, pero los efectos que se están viviendo a raíz de este calentamiento global los estamos viendo y los estamos padeciendo en todas las regiones y en todos los estados, en todos los países.

"Es algo inevitable en lo que debemos de trabajar por revertir el daño ambiental que hemos generado a nuestro planeta", comentó.

El especialista señaló que, de continuar el incremento de la temperatura, próximamente también podría estar afectando a actividades económicas como la agricultura y la ganadería.

Sostuvo que es necesario que los ciudadanos se mantengan alerta de su salud y de seguir indicaciones para mantenerse hidratados durante el día.

"Claro que sí (podría tener afectaciones a la vida de los ciudadanos). Efectos en el estado de ánimo, en el rendimiento, en problemas a la salud, por enfermedades gastrointestinales", expresó.

"Obviamente no estamos padeciendo una sequía como tal, como en algunos estados del norte. Pero, sin duda, el incremento a la temperatura se ha hecho notar. La gente manifiesta nunca antes haber sentido estas oleadas de calor, tanto en el día como en la noche. Lo elevado de la temperatura nos está afectando. Por el calor no se duerme, y por no dormir, no rendimos lo mismo en el día".

El también ex director de Ecología, en el municipio de San Francisco del Rincón, señaló que tanto la sociedad como los gobiernos deben de considerar tomar cartas en el asunto.

Señaló que es recomendable que en estos casos los niños y adultos mayores sean tratados con mayor protección del calor.

Además, señaló que es necesario que las personas no dejen de hidratarse durante las horas del día.

JP