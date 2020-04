Las 12 colonias de León en las que la gente sigue en la calle

En el mercado, o en los parques, algunas familias siguen saliendo a la calle. Los fines de semana siguen siendo un motivo de entretenimiento para algunos. Sacan sus sillas y pasan horas afuera, en contacto con más gente. Así se vive en algunas colonias, en tiempos de pandemia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de León son 12 colonias en las que el aislamiento es una palabra inexistente. Esta información fue detallada en el periódico Correo.

La colonia Delta es una en las que la movilidad de la gente es del 50%, esta es una foto del mercado de la zona

Las dos primeras colonias son Villas de San Nicolás y 10 de Mayo. En estas dos zonas la gente circula como si nada pasara, de acuerdo con la Dirección de Protección Civil. Las recomendaciones sanitarias son nulas. Las otras 10 colonias en las que casi el 80% de las personas hacen sus actividades cotidianas son: León I, Los Castillos, Villas de San Juan I y II, Paseos del Molino, El Carmen, San Felipe de Jesús, El Cortijo, Echeveste y Maravillas.

Las medidas sanitarias han sido claras, en las calles hay patrullas que realizan perifoneo para decirle a la gente que se quede en sus casas. Los restaurantes han optado por llevar la comida hasta el domicilio de los clientes. Y las tiendas ya cerraron. Hay un motivo suficiente para hacerlo: hay 74 personas contagiadas de coronavirus en León.

La colonia Los Ángeles es muy cercana a San Felipe de Jesús, en donde prácticamente la gente no acata las medidas de quedarse en casa

Hay comerciantes que tiene que salir a laborar todos los días, y que "si no venden, no comen". Pero estas recomendaciones van para aquellos que no tienen la necesidad de exponerse al virus, y aun así lo hacen.

Estas son las colonias en las que han respetado la cuarentena

A diferencia de las colonias que han ignorado las medidas sanitarias, hay algunas en las que las calles se han vuelto penumbras. Como las colonias San Javier, Panorama y Los Pinos. Ahí ha disminuido la presencia de la gente un poco más del 70%. Estas colonias pertenecen a las 41 zonas de León en las que los vecinos respetan el confinamiento.

Panorama es una de las colonias en las que la mayoría de las personas se han quedado en casa

Las colonias en las que la movilidad es del 50%

De acuerdo con la información de Protección Civil son 17 colonias en las que la movilidad de la gente representa el 50%. Estas son: Villas de la Luz, Agua Azul, El Potrero, Valle Delta, Jardines de Jerez, San Carlos La Roncha, San Miguel, La Noria y Presidentes de México, Obrera, Valle de Señora, Santa Rosa de Lima, Vista Hermosa, Las Joyas, Killian, Las Trojes y Ciudad Aurora.

Los casos de transmisión comunitaria en la ciudad han aumentado, hasta hoy son 35. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato. Por esto escuchamos por todos los canales posibles #QuédateEnCasa. Una medida que los médicos presumen como la única alternativa para frenar los contagios de Covid-19. ¿Harás caso a esta recomendación?

*Con información de Periódico Correo

