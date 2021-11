Las 10 dudas básicas sobre la covid resueltas por el doctor Macías

León.- El doctor Macías, recibe todos los días diversas preguntas sobre la covid-19, dudas comunes entre los ciudadanos que desconocen la enfermedad. Con tan solo unos cuantos caracteres, y menos palabras, el infectólogo leonés resuelve estas cuestiones frecuentes, a continuación te compartimos 10 de ellas para ayudarte a entender más el coronavirus a casi dos años de pandemia.

1.- ¿La primera dosis pierde efectividad cuando no se pone el refuerzo?

"Nunca se pierde el efecto de una primera vacuna por no poner a tiempo la segunda".

2.- ¿Se puede poner la vacuna de la influenza y la covid el mismo día?

Sí, el doctor Macías explica que "no hay por que esperar nada, se pueden poner el mismo día". Respondiendo otra pregunta, indica que sugiere que se aplique la dosis en distintos brazos.

De manera reciente, en Guanajuato comenzaron las campañas de vacunación contra la influenza debido a la temporada invernal. Sobre esta enfermedad el doctor recomienda vacunarse porque puede volver a desatar brotes estacionales por el descenso del coronavirus.

3.- ¿Cuál es la recomendación para combinar la tercera dosis de vacunas?

"La vacuna Pfizer se combina muy bien tanto con la vacuna de AstraZeneca como con Moderna o Johnson y Johnson".

Aunque varios estudios preliminares señalan que no se han reportado riesgos por hacerlo, la Secretaría de Salud de Guanajuato informa que en el estado aún no está permitido y se recomienda no hacerlo.

4.- ¿Cómo ventilar una zona donde no hay ventanas o espacios abiertos?

"Si no tienes manera de ventilar, te sirve poner filtros de aire".

Los filtros de aire son dispositivos que eliminan los contaminantes dañinos en el ambiente. Es común que se usen en motores, aviones y algunos sistemas de ventilación.

5.- ¿Cuánto debe durar la cuarentena?

"El tiempo de aislamiento para una persona con un cuadro de covid no grave no es de 14 sino de 10 días contados a partir del primer día de molestias".

La Organización Mundial de la Salud recomienda para afrontar la cuarentena, mantenerse en movimiento dentro de lo posible, estar en contacto con las demás personas, ser paciente consigo mismo y comer de manera saludable.

6.- ¿Una prueba PCR puede salir positiva después de meses?

Sí, el Doctor explica que "No deben usarse pruebas de PCR para determinar si una persona está curada de COVID; estas pruebas suelen seguir saliendo positivas hasta por meses, incluso cuando la gente ha curado".

La explicación es que el virus puede permanecer en el cuerpo, pero ya no está activo, es decir, no puede contagiarse ni enfermar al huésped.

7.- ¿Dónde hay más posibilidades de contagio, en un avión o en el camión?

El doctor Macías explica que "En camión, por mucho".

Los aviones tienen filtros de aire, los cuales dificultan la difusión del virus, sin embargo el distanciamiento se dificulta tanto dentro del aeronave como en la sala de espera. Ya sea en autobús o en avión, se recomienda usar cubrebocas, gel antibacterial y taparse la boca con el antebrazo al toser o estornudar.

8.- ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir si ya me vacuné?

"Usar cubrebocas, evitar tumultos, ventilar espacios y hacer pruebas de detección para aislamientos", además el doctor Macías recuerda que, aunque los biológicos previenen la enfermedad grave y la muerte, no son tan eficaces contra una infección leve.

9.- ¿Cómo se obtiene la súper inmunidad?

El especialista en infecciones señala que cuando una persona tiene coronavirus y se vacuna después, se gana una súper inmunidad y las probabilidades de tener una infección grave son pocas, esto considerando las variantes covid de las que se tiene conocimiento.

10.- ¿Cómo saber si alguna vez me dio covid-19?

Recomienda realizarse una prueba de anticuerpos, si es que sale positivo y la persona no está vacunada significa que ya tuvo covid-19. Señala que, aunque salga negativa, es posible que aun así se haya contagiado.

