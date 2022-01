Lanza SMA campaña "Hacer latir a México" de reactivación económica

San Miguel de Allende.- Mauricio Trejo Pureco, alcalde de San Miguel de Allende, puso en marcha este miércoles la campaña de estrategia turística que busca pasar de ser el "Corazón de México" para convertirse en "Hacer latir a México", nominada "San Miguel de Allende gracias por hacer latir a México", la cual, a través del Consejo de Turismo de este municipio, buscará la reactivación turística y económica con la unión de todos los gremios del municipio.

El lanzamiento de la campaña"´San Miguel de Allende gracias por hacer latir a México" tuvo como marco la icónica parroquia de San Miguel Arcángel. (Foto: Especial)

"Es una campaña muy pensada en los tiempos actuales que estamos viviendo. San Miguel de Allende ya no puede detener su economía. Es un destino cultural, es un destino con muchas tradiciones. Tenemos que enfocarnos a que todo ese bienestar que el turismo genera en San Miguel pueda permear a los más necesitados. Se va a volver a posicionar como el destino número uno del país y uno de los destinos principales del mundo, pero con gremios unidos", expresó Trejo Pureco ante representantes de medios de comunicación locales, estatales, nacionales y de cobertura internacional.

Durante la presentación, el Alcalde señaló: "San Miguel de Allende vale por su gente, por el que está boleando un zapato aquí en el jardín, por el que está vendiendo una hamburguesa en esa esquina, por todos los que están vendiendo nieves en los puestos, por esos mariachis que están tocando allá en el fondo y por cada uno de ustedes que están aquí presentes, unos nacidos en San Miguel de Allende y otros que por decisión propia decidieron ser adoptados por nuestro municipio".

Puso énfasis al señalar: "La campaña que estamos presentando el día de hoy, es una campaña que nos va a hacer despertar de esta pesadilla que ha sido la pandemia. Hoy los sanmiguelenses queremos recuperar nuestra economía, hoy los sanmiguelenses y los distintos gremios, queremos volver a tener una economía que nos permita darle un buen nivel de vida a nuestros familiares. Hoy, todos los que se dedican al turismo en San Miguel de Allende están ansiosos por volver a atender a cada uno de los turistas que también están ansiosos de venir a visitarnos"

Y sobre el eje central de la campaña que pretende la reactivación económica, señaló: "San Miguel de Allende no puede seguir siendo únicamente el Corazón de México, el día de hoy ya no podemos ser estáticos, ya no podemos ser simplemente un corazón, hoy los invito a que me ayuden, hoy los invito a que ayuden a todos los gremios y que nos ayudemos entre todos a ir más allá de ser un simple corazón, hoy los invito a que nos convirtamos en el Latido de México, a que hagamos latir ese corazón, a que sigamos enamorados de San Miguel de Allende, que sigamos agradeciéndole a San Miguel de Allende todo lo que nos ha dado, para que podamos decir gracias San Miguel por hacer latir a México".

Y agregó: "Hoy no queremos ser nadamás el corazón, hoy queremos ser el latido de México, a través de nuestra cultura, a través de nuestras tradiciones, pero, sobre todo, a través de todos nosotros, ayúdenme a que México lata a través de nosotros".

Trejo Pureco señaló que en San Miguel de Allende un 85% del producto interno depende del turismo y los sanmiguelenses deber reaccionar a los retos, como el de una pandemia, la cual se debe enfrentar con una mayoría de ciudadanos ya vacunados y que ya no quieren estar encerrados en sus casas.

Indicó que San Miguel de Allende es un importante destino cultural, que no es un pueblo mágico, pero sí un pueblo con magia.

Con esta estrategia turística se busca fortalecer la economía local con la unidad de los gremios, como el culinario, hotelero, vitivinícola, wellness, turismo médico y turismo de bodas, contando con una amplia promoción internacional.

Y un detalle emotivo de la presentación de la campaña fue cuando el Alcalde pidió a sus hijas Rebeca, Natalia y Valentina que se acercarán y públicamente agradeció a San Miguel de Allende "haberme dado a mis tres hijas. Hoy es momento de regresártelo y hoy vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para hacer latir a México".

JP