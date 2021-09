Lalo, el músico que sobrevive en un hospital tras explosión en Salamanca

Salamanca-. Eduardo estaba afuera del restaurante Barra 1604 este domingo, entre las personas del estacionamiento, la gente que iba pasando, los trabajadores y los comensales. Cómo saber que estaba en el momento y en el lugar equivocado, en el momento en que un artefacto explosivo envuelto en una caja de regalo explotaría, y lo postraría a una cama de hospital.

Everest Eduardo, como aparece en redes sociales, ama la música. Toca la guitarra, y la batería. Trabajaba amenizando a los clientes del restaurante. Entre sus fotos es común ver conciertos, bandas e instrumentos. Le gusta el rock alternativo y aparenta la edad de 35 años.

(Foto: Facebook)

"Amigo y maestro", le escriben sus colegas en redes sociales, deseándole una pronta recuperación.

Lalo estudió en el Conservatorio de Música y Artes de Celaya, nació en Salamanca, y ahí creció. Se casó en el 2009, y es padre de dos hijos.

Es integrante de una banda que se llama Ambar. Amante de la música y el género alternativo el joven salmantino hoy es víctima de lo que ha sido calificado como un acto de terrorismo, por el propio gobernador Sinhue Rodríguez.

Hoy, lejos de sus instrumentos musicales, lucha por su vida en un hospital, tras ser una de las cuatro personas lesionadas a causa del explosivo que estalló afuera de un restaurante de la avenida Faja de Oro, en Salamanca. En donde también murieron el gerente y el socio del establecimiento, Mario Hernández y Mauricio Romero, respectivamente.

Las redes sociales son ahora el puente que buscan los familiares y amigos de Lalo para pedir apoyo económico para su recuperación, además de oraciones.

(Foto: Facebook)

"Amigos y compañeros de profesión esperando y todos se encuentren bien de salud, me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa, para pedir su apoyo económico ya que un buen ser humano, amigo y compañero fue víctima de un desafortunado incidente el día de ayer, domingo".

Eduardo está internado en el Hospital General de Irapuato, y requiere de estudios médicos como tomografías de cráneo y tórax por la gravedad de las lesiones.

Imagen de la trágica explosión, afuera del restaurante Barra 1604, en Salamanca (Foto: Especial)

"Son estudios que salen un poco costosos ya que se le tienen que hacer en una clínica particular, de antemano muchas gracias por su atención, ojalá y podamos ayudar", publicó un amigo de Lalo en redes.

Las peticiones para ayudarlo se han multiplicado entre familiares amigos y conocidos. Ayer ofrecieron una misa en su nombre para orar por su recuperación. Las muestras de cariño no paran.

"Si pudieran apoyar con algo de corazón les agradecemos su apoyo y les pido una oración para él y su familia".

(Foto: Facebook)

Seguido de las publicaciones compartieron la cuenta de Bancomer de su esposa Brenda Gutiérrez Vela, quien también agradeció la atención de las personas con una publicación en la que intenta explicar lo difícil de la situación. Cuenta que el tiempo desde el día de la tragedia hasta ahora, "ha sido eterno"

"A todos mis familiares y amigos! Disculpen que no tenga el tiempo para contestar cada uno de sus mensajes, no saben lo mucho que me llena de fuerza y esperanza ver todo el amor que tienen hacia Lalito y hacia mi familia en general, no tengo manera de agradecer todo lo que han hecho por nosotros en este tiempo que para mí ha sido eterno. Sepan que todos y cada uno de ustedes están en mis oraciones y que estaré infinitamente agradecida por todo y por tanto!!".

"¡Lalo es fuerte! Lalo está luchando! El poco tiempo que he podido estar con él le platico y le leo sus mensajes".

Eduardo fue una de las víctimas que resultaron lesionadas luego de que el gerente abriera un supuesto regalo de cumpleaños y estallara el artefacto explosivo. Dos meseros, y el hombre que llevó el moto envío también salieron heridos, están hospitalizados- mientras Salamanca padece uno de los hecho más trágicos en su historia.

IO