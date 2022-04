"Ladren perros"; dijo Juan Carlos Muñoz presidente Patronato de la Feria

León.- El aún presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz, declaró que en sus tres años de administración dio resultados positivos para el Patronato a pesar de haber luchado durante dos años con la pandemia. Sobre ello, mandó decir a sus opositores "ladren perros, nosotros trabajamos".

Declaró que la tradicional Feria de León en enero fue copiada por todas las ferias del país y actualmente usan el mismo modelo de negocios basado en la cartelera de artistas que aquí se armó.

"Mientras otros ladraban nosotros trabajábamos, movíamos el arado, la tierra, aguantamos vara, quisieron bajarnos a periodicazos con chismes, pero no contaban que entre más nos atacaron, más nos motivamos. No pudieron conmigo ni con el consejo, el consejo siempre me dio el voto de confianza, vaya que se cansaron de atacarnos, pero no sólo nos atacaron, la gente obtusa no lo entiende, sino que atacaron a la ciudad, involucraron hasta mi vida personal", comentó el empresario.

En los tres años, la Feria de León tuvo ganancias en sus tres ediciones. En 2019 se tuvo 132 millones de ingresos y un gasto de 92 millones de pesos, para 39 millones de utilidad.

En el 2020 se organizó la feria de enero previo a la llegada de la pandemia y se logró 145 millones de ingresos, con gastos por 96 millones de pesos, para una utilidad de 49 millones de pesos.

Sobre la feria del 2022, dos años después de la pandemia, el Patronato registró ingresos por 133 millones y un gasto de 89 millones de pesos y una utilidad de 43 millones de pesos, "Los resultados hablan, a pesar de la pandemia dejamos un remanente de 43 millones de pesos, eso es lo que habla, lo demás es demagogia", dijo el empresario.

Aceptó que la Feria de Verano no tuvo utilidad monetaria, sin embargo, se tuvo una utilidad social ya que se promovió la diversión con sana distancia entre los ciudadanos, y se logró obtener 10 millones de pesos para mantener las fuentes de empleo de los trabajadores del patronato.

"Este ciclo se cierra, el tema del Distrito León Mx está en manos del Gobernador. Él determinará quién será quien continúe al frente del Distrito, yo sólo he pedido que se le de continuidad. Costó mucho trabajo, 20 años en el tintero, ya se materializó y requiere continuidad, debemos dedicarnos a lo que deje dinero, no a lo que ataruga, yo vivo de la iniciativa privada, el rumbo no se a donde nos va a llevar, no quiero ser hipócrita, pero si mañana me invitan para que andar con demagogias, el destino nos pondrá en su lugar", comentó.

Reconoció que hubo fuego amigo en redes sociales de integrantes del Ayuntamiento, de los cuales no dio nombres ni colores partidistas y lamentó que no hayan actuado por el bien del municipio.

"Sé que hubo una campaña, no sé quien la orquestó. Hubo personas más preocupadas por que nos fuera mal, pero les tengo malas noticias, a mí no me fue mal. Yo no vivo de la feria, vivo de mis negocios, si le iba mal a la Feria, le iba mal a la ciudad, independientemente de la persona que lo haya orquestado, él en su conciencia lo llevará. Nosotros no somos policía cibernética, pero só la autoridad lo tiene detectado y hubo algún funcionario público que atentó contra el patrimonio de la ciudad, y contra ellos mismos, será el municipio quien tendrá que tomar cartas en el asunto, reconozco que sí existió la guerra sucia, pero el trabajo todo lo vence", concluyó.

PR