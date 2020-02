La voz de 'Thanos' presente en el Comic Fest León 2020

Imagina encontrar tu comic favorito, el juguete por el que morías cuando estabas pequeño y a quienes dan voz a tus personajes favoritos. El Comic Fest Mx en León tendrá esto y mucho más.

El próximo 16 y 17 de mayo regresará a León uno de los eventos más esperados por los fanáticos de los cómics; el Comic Fest Mx en su edición 2020 reunirá a grandes invitados.

Este año se espera la asistencia de Juan Carlos Tinoco, actor de doblaje quien da voz a personajes como el temible Thanos (Avengers), Jiren (Dragón Ball), Brian Griffin (Padre de Familia), Dwayne Johnson (La Roca) entre un sin fin más de personajes.

Aquí te compartimos algunos de los personajes a los que el colombiano Juan Carlos, se ha encargado de prestar su voz:

Pero no solo los actores de doblaje forman parte del programa de tan importante evento; ya que en la industria de los cómics también destaca la labor de los entintadores, por ello, Víctor Olazaba, quien ha trabajado en títulos como Spawn, Avengers, Guardians of the Galaxy, Xmen, Dr Strange, Spiderman, Dead Pool y muchos más, vendrá desde California para contar su experiencia en el mundo de los cómics.

Por supuesto no pueden faltar los dibujantes profesionales y Carlo Barber, quien ha trabajado en diversos títulos como Dead Pool, Guardians of the Galaxy, Spider Geddon, Adventures of Super Sons, Green Lanterns, Batman Orphans también estará presente.

Actividades

El Comic Fest Mx tiene infinidad de actividades para que disfrutes en compañía de tu familia y/o amigos:

Talleres; Invitados Caracterizados; Conferencias para que resuelvas todas tus dudas con expertos del cómic y la ciencia ficción; Actores de doblaje; Concurso de Dibujo en dos categorías: Sidekick para niños y niñas, y superhéroe para adultos; Cosplayers Invitados; Concurso de Disfraces; y Concurso de Modas.