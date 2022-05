La viruela del mono no se convertirá en pandemia: Dr. Alejandro Macías

El Dr. Alejandro Macías señaló que la viruela del mono es menos agresiva que la viruela convencional que mató a millones de personas, la cual tiene más de tres décadas de no presentarse en México. (Foto: Especial)

León.- El epidemiólogo leonés Alejandro Macías, declaró que la viruela del mono no llegará a convertirse en pandemia, a pesar de encontrarse en más de 20 países.

Expresó que la viruela del mono es menos agresiva que la viruela convencional que mató a millones de personas, la cual tiene más de tres décadas de no presentarse en México.

El único caso que se tiene registrado en México, hasta el momento lo tiene controlado el Gobierno de México, así como a sus posibles contactos.

"En este momento es muy proco probable, estamos hablando de probabilidades, y no hay que causar pánico, es una enfermedad que no se transmite con facilidad, aunque las personas no estén vacunadas, se requiere un contacto de piel a piel, o un contacto prolongado, por ejemplo, usar o estar en contacto con la ropa del paciente enfermo, entonces se podría enfermar".

Explicó que la viruela del mono tiene sus orígenes en el occidente de África, continente donde también nació la viruela convencional, pero en el centro del Congo, hace varios siglos, misma que a lo largo del tiempo mató a millones de humanos.

"Por fortuna, este virus secuenciado pertenece al occidente del África que es menos dañino que la enfermedad del centro de la República del Congo, la viruela del occidente es menos dañina y causa menos muertes, generalmente menos lesiones, aparecen algunas decenas de lesiones en el cuerpo".

"La viruela convencional mató a millones de personas y causaba cientos de lesiones, pero la viruela del mono no causa tantas lesiones, está limitada a algunas zonas del cuerpo, por eso no debemos de caer en pánico, es poco probable que se desarrolle una pandemia por la Viruela del Mono como por la hepatitis aguda".

El pasado sábado 28 de mayo, las autoridades federales de Salud confirmaron el primer caso de la viruela del mono en el país, del cual trascendió que es un paciente de 50 años de edad quien presentó síntomas leves y se encuentra aislado en medicina preventiva del IMSS de la Ciudad de México.

El hombre contagiado ha mostrado síntomas leves y se encuentra aislado como medida preventiva. Declaró a las autoridades sanitarias que reside en Nueva York, pero anteriormente ya había estado en un viaje en Holanda, donde pudo haber enfermado.

