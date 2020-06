La vida de Rodolfo en las calles: sin recuerdos y con la piel quemada

Desde que tiene uso de razón, Rodolfo ha recorrido las calles de México. Últimamente y desde hace varios años atrás, vivió en completa indigencia en Celaya. La emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero le ha salvado la vida. En los recorridos de rutina de supervisión y apoyo a personas vulnerables, ante la crisis por Covid-19 la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya, Felicitas Fabiola Mateos Chavolla, localizó a Rodolfo.

En el primer encuentro, la tarde del 21 de mayo, Rodolfo estaba completamente alcoholizado, se negó a recibir ayuda. Dijo, se dirigía a Villagrán. Ante la respuesta agresiva, los funcionarios municipales decidieron no insistir. Se retiraron sin respuestas.

Así se encontraba Rodolfo el día de su rescate.

Seis después, en seguimiento al caso y a las denuncias que evidenciaban la vulnerabilidad del hombre, la directora del DIF celayense solicitó apoyo para intervenir en pro del bienestar de Rodolfo. El señor seguía en el mismo sitio sobre la avenida Adolfo López Mateos. Esos seis días Rodolfo durmió a la intemperie, al igual que en todos los días de su pasado.

Pero el 27 de mayo, su vida por fin cambiaría. Después de ser abordado, en una segunda ocasión por el personal del DIF, Rodolfo accedió a recibir ayuda. Las huellas de las heridas encontradas en su cuerpo, contaron mucho del sufrimiento que ha vivido el señor en la indigencia.

La heridas por el fuego, dejaron graves huellas en su piel.

Recientemente, Rodolfo se incendió al estar inhalando solventes. Recuerda que como pudo, apagó el fuego de sus ropas. Pero dijo no haber sentido dolor de lo drogado que se encontraba. No sabe como sobrevivió. Su piel aún tiene costras de las heridas recientes, que no fueron atendidas. Por poco y pierde sus piernas, recordó.

Para Rodolfo, la soledad, las drogas y el alcohol han sido sus únicos amigos en la historia de su vida. De lo poco que recuerda, sabe que siempre ha vivido en las calles. Incluso no tiene la imagen presente de una familia. Rodolfo no logra recordar el rostro de las personas que le dieron la vida. No entiende porque la soledad fue su única compañera.

Por ese lamentable accidente, Rodolfo pudo haber perdido sus piernas.

Lo que, si sabe, es que su perdición empezó con el uso de solventes, luego marihuana y sin darse cuenta llegaron las drogas sintéticas. Pero a falta de medios económicos, recientemente la gasolina apareció en su vida. Menciona que cualquier cosa es buena para mitigar el dolor, el sufrimiento, y todas esas preguntas que habitan en su mente y que nadie puede contestar al llegar la noche.

La vida para Rodolfo puede cambiar. A tan solo unas horas de haber sido acogido por el DIF municipal ya recibió atención médica, alimento y medicamento. También fue ayudado para su aseo. Se le entregó calzado y prendas de vestir. Si Rodolfo quiere, el rumbo de su vida podría cambiar.

Con lágrimas en los ojos Rodolfo agradeció por la ayuda. Así luce ahora.