La vida de Paula: entre la leucemia y las pinceladas de pintura

Paula Mata tenía 14 años cuando el doctor le dio una noticia que le cambiaría la vida: padece leucemia. Su mundo, como ella dice "perdió el color", pero aún está de pie. En las pinceladas de pintura ha encontrado un refugio para olvidar el dolor de su enfermedad. Entre pájaros, rostros y árboles Paula ve la vida de otra manera al plasmar sus acuarelas.

Su gusto por la pintura la ha llevado a aprovechar cualquier lienzo para desempolvar los pinceles. En mayo pasado tuvo su primera exposición en la Universidad Centro de Estudios Cortazar. "Un hermoso sueño" se cumplió dice Paula.

Una de las obras vendidas por Paula Mata en su Facebook. Su práctica con las acuarelas la han llevado a conseguir clientes por redes sociales

Ahora oferta sus pinturas por redes sociales. En su página de Facebook ofrece desde pinturas geométricas, hasta naturaleza y retratos. Sus seguidores reaccionan y algunos le compran sus obras.

Paula ha aprendido a vivir con la leucemia desde hace dos años, pero una recaída en las últimas semanas la tiene postrada en la cama de un hospital del IMSS de Celaya.

"Hoy mi mundo nuevamente pierde color, los trazos de mi vida que estaba pintando con acuarela los tengo que dejar guardados por un tiempo", escribió Paula en su página dedicada a ofertar sus pinturas.

Con esta publicación cientos de personas reaccionaron al apoyo que pide Paula, sus amigos y conocidos compartieron su talento en redes para llegar a más gente

Paula confiesa que tuvo una recaída en su diagnóstico y que tuvo que empezar las quimioterapias nuevamente. "Tengo que luchar por mi vida, solo que esta lucha no es pareja", dice. En Celaya solo pueden darle suero y medicamento para calmar su dolor, en su publicación afirma que el tratamiento adecuado se lo pueden realizar en León, pero el área donde la atenderían está cerrada. La pandemia frenó las esperanzas de viajar a esta ciudad para atenderla.

Del otro lado del teléfono, habla su madre Flor Nieto. Antes de empezar a platicar toma aire y trata de no llorar. Hace un mes y medio que la lucha siguió a pesar de que su hija "ya llevaba una vida normal".

"Por la contingencia no me la revisaban, tenemos como tres o cuatro semanas así, la tuve que llevar a un particular. La última vez que la llevé a León iba con muy pocas plaquetas no la pudieron transferir porque no había banco de sangre", comenta la mamá de Paula.

Paula está internada en un hospital del IMSS en Celaya, su situación por ahora es grave

Flor menciona que su hija está internada en el hospital y que lo único que quiere es "lo mejor para la niña". Le dicen los doctores que es peligroso trasladar a Paula a León, por esto desde el viernes está internada en un hospital.

"Trae un ojito muy hinchado, solo le dan tranquilizantes. Tiene un dolor que le provoca dolor a un lado de su ojito. La llevamos a particular para los tratamientos de quimioterapia, pero son muy caros, yo ahorita no puedo trabajar, la estoy atendiendo y hay que cubrir gastos".

Foto de su primera exposición en la Universidad Centro de Estudios Cortazar, en mayo pasado

Flor rompió en llanto cuando platicaba que en Celaya no hay especialistas que traten a Paula, "solo los médicos en turno". Al pensar en alternativas como viajar a México o Guadalajara las posibilidades se agotan en medio de una pandemia. "No sé qué sea mejor, que esté aquí o que se la lleven para allá. Está muy grave mi hija en estos momentos".

Lo que Paula y su madre solicitan es ayuda; no solo económica, también moral. Su mamá dice que las oraciones "ayudarían" mucho.

Estos son los contactos en los que se pueden comunicar para hablar con la familia de Paula y ayudarla.

Teléfono: 461 232 3878

Cuenta de BanCoppel: 4169 1604 3398 5182