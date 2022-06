La vida de José, esquizofrénico y uno de los 94 pacientes de Hospital San Pedro

León-. José Gómez, de 25 años, se lanzó de un puente cercano al Parque Hidalgo. Es la segunda vez que intenta quitarse la vida. "Un milagro" lo salvó, dice él mismo . Al joven de la colonia Las Joyas le diagnosticaron esquizofrenia, hoy es uno de los 94 pacientes atendidos en el Hospital Psiquiátrico de San Pedro del Monte, ubicado a la salida a San Francisco del Rincón.

Rosario Martínez Gómez, madre de José, narra a La Silla Rota lo difícil que ha sido sobrellevar su enfermedad mental, pues hace cinco años cortó su cuello con un arma blanca. A punto de llorar, la mujer reconoce el apoyo del personal médico del Hospital de San Pedro, pues hace un mes su hijo intentó suicidarse de nuevo en plena zona centro, frente al Parque Hidalgo.

"Tengo a mi hijo aquí en el Hospital Psiquiátrico por intento de suicidio. Hace cinco años se cortó todo su cuello y empecé a venir al hospital y cada vez que se me pone mal, le dan sus crisis, aquí me lo atienden (...) hace 15 días se aventó, se quiso matar, él mismo le dijo a la trabajadora que se quiso matar pero que había sido un milagro que no se dio".

"Llegué y estaba la ambulancia, los de Tránsito, la Policía y resulta que a mi hijo no le pasó nada, se levantó pero tenía su crisis. De ahí me lo traje para acá, realmente el Hospital Psiquiátrico le ha servido mucho", cuenta Rosario.

Los electrochoques, también conocidos como terapia electroconvulsivante (TEC), han sido la única forma de mejorar las fases agudas de la esquizofrenia. A José lo tratan así, con electroshock, es una manera de tranquilizarlo. A pesar de ser una práctica dolorosa, su madre Rosario reconoce que no hay mejor método para calmarlo.

"Ahorita le van a dar un tratamiento, el jueves le van hacer un electro porque aquí dan electroshokes, cada vez que le han dado eso a mi hijo él sale bien".

La esquizofrenia es un desorden mental que deteriora la capacidad de las personas en aspectos psicológicos como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad. La enfermedad atacó a José cuando tenía 20 años.

La Doctora en Psiquiatría y Directora del Hospital de San Pedro del Monte Bertha Meza, explica que son muchos los factores que pueden desencadenar este padecimiento, entre ellos el entorno del paciente, los problemas familiares, la falta de oportunidades laborales o educativas y el consumo de drogas que agudiza el riesgo. Eso fue lo que provocó el diagnóstico de José, además de la ausencia de su padre, cuenta Rosario.

"El abandono de su padre, lo abandonó a los 10 años, yo tuve que trabajar para salir adelante y mi hijo se metió a las drogas. Me tuve que salir de trabajar para andarlo cuidando, desafortunadamente le dio esta enfermedad, tiene 25 años y a los 20 años empezó con la esquizofrenia y se quiso matar. Y ahorita en su mente está eso".

Desde hace cinco años José es rehabilitado en el Hospital Psiquiátrico, la esquizofrenia es una enfermedad crónica que lo hará dependiente de medicamento por el resto de su vida. Hay lapsos de tiempo en que el paciente regresa a su casa, pero cuando sufre crisis tiene que volver al hospital, algunas veces hasta amarrado.

"Yo tengo a mi hijo en casa, pero tampoco puedo tenerlo encerrado, se me sale a caminar cuando anda bien. Cuando anda mal desafortunadamente me lo tengo que traer amarrado, a lo mejor muchas mamás me van a criticar pero no saben lo que pasa uno, cuando está en crisis yo no puedo. Cómo estoy sola, los mismos vecinos me ayudan porque él tiene mucha fuerza. Nada mas lo amarro de las manos para traérmelo".

"Tanto sufre él como uno, de estarlo viendo así", detalla la mamá de José.

Además de los electrochoques, las víctimas de esquizofrenia es tratada con medicamentos y actividades recreativas de cultura, arte, deporte, manualidades y actividades pedagógicas. Estas se realizan cuando los pacientes están en un periodo estable de salud mental, detalló la directora del Hospital de San Pedro.

"Mucha gente desconoce de este hospital, yo tampoco lo conocía. Me fui informando y traje a mi hijo, sí les recomiendo que busquen ayuda aquí en el Psiquiátrico. Yo le pregunto a mi hijo cómo te tratan aquí y me dice que muy bien. Les hacen su desayuno, los meten a bañar diario, juegan, tienen actividades, se siente agusto él y yo también porque sé que lo dejo en buenas manos", platica Doña Rosario.

"Los doctores, las trabajadoras sociales son muy amables, no tengo palabras para agradecerles lo que han hecho por mi hijo".

Con la esperanza de ver a José sonreír, Rosario hace oración para el avance de su tratamiento. Dos horas a la semana se vuelven efímeras porque el tiempo no le alcanza para cuidar a su hijo, así son todos sus martes de visita en el Hospital de San Pedro.

"Le pido mucho a Dios que me lo cure, ahorita lo he visto y está muy bien. Me habla bien, tiene ganas de trabajar, pero todo depende de cómo salga. Su tratamiento es de por vida, son medicamentos que tiene que tomar".

En dos años de pandemia, de marzo del 2020 a marzo del 2022, el Hospital Psiquiátrico de San Pedro del Monte ofreció 1, 943 atenciones hospitalarias. De las cuales 314 casos fueron a causa de cuadros depresivos sin síntomas psicóticos, 284 casos de esquizofrenia paranoide, 136 casos de trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, 80 casos de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de substancias psicoactivas, este último indicador pasó de ser la décima causa de atención a la tercera, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Entre las causas de consulta externa en estos dos años, destacó el trastorno de ansiedad generalizada con 7 mil 875 consultas, un padecimiento que creció a causa del encierro por pandemia.





