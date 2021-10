La vida de Bryan: un adolescente de 17 años que murió en las calles

Era de tez morena, casi siempre sonreía en sus fotos y en la mayoría usaba gorras. Le gustaban las motos y el rap. También la calle. Se llamaba Bryan, y su segundo nombre era Enrique. Tenía 17 años y perdió la vida anoche, en un ataque a balazos en la colonia León II.

Lo apodaban Bryan "El Lokote"

Bryan estudió la preparatoria en el Cecyteg de San Juan Bosco. Vivía cerca, ese era uno de sus rumbos. Se describían como alguien fuerte. “Nunca débil me verán” se leía en sus fotos de perfil de Facebook. La última foto que subió fue el pasado 4 de enero, cuatro meses antes de su muerte.

En sus redes sociales no publicaba mucho, pero esta mañana dos escritos de sus amigas acapararon la atención de sus seguidores. “Con lágrimas en los ojos hoy te digo adiós. Duele tu partida”. En otras líneas decía “Qué onda niño, dime que no es verdad. Como olvidar esos cotorreos cuando me visitabas, mi más sentido pésame para ti y tu familia”.

Sus amigas lo despidieron con estas palabras

Dos de sus amigas se despedían del “conocido delincuente de Las Hilamas”, como lo identificaron varios en redes sociales. Al chico le decían Brayan “El lokote”. Y el activista Adolfo Enriquez Vanderkam escribió: Quien mal anda, mal acaba. Aseguró que Bryan utilizaba su moto para asaltar alrededor de su colonia.

“Ese vato andaba asalte y asalte en una motillo, todavía hace como 4 o 5 días llegó un chavo aquí como a las 11, que Bryan lo quería asaltar. Y andaba asaltando con pistola. Ya una lacra menos en la sociedad”, dijo uno de los vecinos del adolescente que murió asesinado.

El ataque ocurrió en el bulevar Mariano Escobedo, esquina con Juan Serreta, en la colonia León II

Bryan murió ayer por la noche, mientras caminaba con tres acompañantes que también fueron heridos. Eran Alejandro de 17 años, Juan de 16 y Katerine de tan solo 10 años. Los cuatro fueron atacados a balazos en el bulevar Mariano Escobedo, esquina con Juan Serreta, en la colonia León II.

Los testigos dijeron que varios hombres que manejaban una camioneta Equinox blanca llegaron y comenzaron a disparar sin decir ni una palabra. Atacaron a los 4 adolescentes con armas de fuego.

Las ambulancias llegaron y trasladaron a las víctimas, pero en la unidad Eco-74 murió Bryan. Los tres acompañantes quedaron heridos. Alejandro quedó con una lesión en el abdomen por el impacto de la bala, a Juan lo atacaron en la parte baja de la espalda, y a la pequeña Katerine le cayó una bala en la rodilla derecha.

Foto del lugar de los hechos

En la escena del crimen los policías encontraron una camioneta Captiva color blanco, con un casquillo percutido dentro.

La noche fue trágica para los familiares de estos 4 niños. Bryan murió y sus tres acompañantes están heridos. Nadie sabe el motivo del ataque. Lo que algunos saben es que Bryan asaltaba a mano armada. Un adolescente que murió a los 17 años, y se refugiaba en las calles. Al que muchos llamaban delincuente y al que otros llamaban amigo. Así fue la vida de Bryan.