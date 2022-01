La vez que Cuauhtémoc Blanco jugó con Irapuato; lo recuerdan al cumplir 49 años

León.- En Guanajuato, especialmente en Irapuato, así como en gran parte del país, no pasó desapercibido el cumpleaños número 49 del exfutbolista y ahora gobernador de Morelos Cuauthémoc Blanco, quien recibió centenares de felicitaciones este día 17 de enero.

El común denominador de las muestras de afecto enviadas a quien fuera un talentoso jugador fueron, en resumidas cuentas, las siguientes: Felicitaciones, abrazos, bendiciones y buenos deseos.

Cabe recordar que Cuauthémoc Blanco Bravo nació en el barrio bravo de Tepito de la Ciudad de México el 17 de enero de 1973 y es considerado como uno de los mejores futbolistas mexicanos en la historia, y es el actual Gobernador de Morelos desde el 1 de octubre de 2018.

AGRADECIMIENTO

A través de redes sociales, el ahora Gobernador compartió: "Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos futbolistas, actores políticos y a toda esa gente que se acordó de mi cumpleaños, de todo corazón muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y hay que cuidarnos del Covid, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias, con todo el corazón, a toda la gente que me ha felicitado, ya saben que los quiero mucho, un abrazote".

Cuauthémoc Blanco, gobernador de Morelos, agradeció las felicitaciones por su cumpleaños. (Foto: Captura de pantalla)

En otro mensaje señaló: "Este día lo hace especial cada una de sus muestras de cariño. No me da tiempo de agradecer mensaje por mensaje, pero todos los he leído y me llenan de alegría.¬† Gracias a todos los que se acordaron de mi cumpleaños, que cada buen deseo se multiplique en sus hogares".

También dijo: "La vida no siempre es fácil, pero si uno le echa ganas puede cumplir sus sueños, no se rindan".

FELICITACIÓN DE LA TRIBUNA FRESERA

Compartimos lo que escribió al respecto la Tribuna Fresera:

Oriundo del barrio bravo de Tepito, logró convertirse en uno de los mejores futbolistas que ha dado el país. Talentoso "10" que con la camiseta del tricolor siempre mostraba el orgullo y la pasión por el fútbol.

En 2010 llegó a Irapuato para derrochar talento en los últimos capítulos de su carrera y le alcanzó para levantar el último título de la Trinca en Liga de Ascenso, siendo el líder de los freseros en la cancha, dicho esto también por sus ex compañeros.

El último "10" que ha derrochado talento con el tricolor.

Amado y odiado, un extraordinario futbolista, pero a la vez polémico, es la perfecta definición para el cumpleañero de este día.

En su cumpleaños 49 queremos felicitar a Cuauhtémoc Blanco Bravo el "Cuau", "Temoc" o "Gober"

BREVE SEMBLANZA COMO FUTBOLISTA

Cuauthémoc Blanco debutó en 1991 con el América, pasó al Necaxa, regresó al América, salió dos años a España a jugar con Valladolid, regresó al América en 2007 para despedirse de Las Águilas y jugar dos años con el Chicago Fire, regresó a jugar en México primero con el Veracruz, luego con el Irapuato, con Lobos BUAP y terminó su carrera como futbolista con los Dorados. En marzo de 2016 fue su despedida de las canchas.

Fue tres veces mundialista, en Francia 998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Fue también actor, Presidente Municipal de Cuernavaca y hoy es el Gobernador de Morelos.

EN REDES SOCIALES

Cientos de felicitaciones recibió el recordado ex futbolista en las redes sociales, donde incluso entró el ánimo de algunos para que Cuauthémoc sea "el próximo Presidente de México".

Transcribimos algunos de los mensajes enviados:

Aldo Gamaliel Veliz: Feliz cumpleaños, bendiciones y muchos éxitos en tu vida, saludos desde Castaños, Coahuila.

Felipe Medina Olalde: Feliz cumpleaños señor gobernador Cuauthémoc Blanco Bravo. Un abrazo desde San Luis Potosí, de su más file admirador.

TUDN México escribió: "FELIZ CUMPLEAÑOS. Hoy está de fiesta el histórico ´10´ del América y la Selección Mexicana. Hoy cumple años Cuauhtémoc Blanco, el futbolista que sacaba a todos de quicio, el inventor de la ´cuautemiña´, el que se robaba los reflectores con sus ingeniosos festejos, el jugador que nunca se rajó en el terreno de juego. ¡Muchas felicidades, Cuauh! ¡Acá te dejamos algunos de sus goles en el Ame y el TRI!"

Sergio Rodríguez H. compartió: "Muchas Felicidades. Un abrazo desde Cortázar, Guanajuato".

Karina Zavala: Muchísima feicidades al mejor futbolista del mundo, que Dios vendida siempre tu vida y te permita muchísimos años más... bendiciones".

José Luis Pérez: "Muchas felicidades, eres y será lo máximo, que Diosito te cuide y permita cumplir muchos años más, bendiciones y saludos desde California".

Ruth Castro: "Felicidades y muchas bendiciones desde Salk Lake City Ut."

César Villanueva: "Muchas felicidades Cuauthémoc Blanco, próximo Presidente de México, desde Valle de Chalco solidaridad, Dios te vendida siempre".

Nerio Vallejo Hernández: "Muchas felicidades Cuauthémoc Balnco, saludos desde el Puerto de Veracruz".

Edgar Savador Barragán: "Muchas Felicidades, lo mejor, un fuerte abrazo desde Tampico, Tamps., feliz cumpleaños".

Alma Delia Vázquez: "Feliz cupleaños desde Dallas, Texas".

Raphael Cueto: Feiz cumpleañpos amigo, te deseo todos los éxitos del mundo, saludos desde Puebla. Me tomé una foto contigo, la voy a buscar y te la voy a mandar. Eres y serás el mejor futbolista de México... abrazo y bendiciones".

Elexey V. López G.: "Muchas felicidades, saludos desde Culiacán".

Salvador Chávez Pérez: "Muchísimas felicidades mi Cuau, feliz cumple, saudos desde Wilwaukee, sob Chava, ¿Te acuerdas? Mándame un mensaje porfa".

Gabriel Bernal Ogazón: "Feliz cumpleaños Cuauthémoc Blanco, que pases un excelente día. Mucho éxito. Desde Irapuato, Guanajuato".

