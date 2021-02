La vacuna es para matarnos uno a uno: Magdalena relata su miedo

León-. A José Ruiz Saucedo le gusta ver las noticias. Es un señor de 80 años que sobrevive en tiempos de pandemia, y que diario se enfrenta a titulares de muertes y más muertes por covid-19. Perdió a su esposa en el 2020 por problemas respiratorios, y ahora combate el miedo de vacunarse contra el virus.

"Sí me da miedo por lo que dicen en la televisión, que hace daño, que la ponen (la vacuna) y al otro día se mueren", le dice José a su nieto Raúl, de 28 años.

Entre un tono burlesco, pero en el fondo serio, don José pasa por un doble miedo: enfermarse de covid-19 y tener reacciones negativas al vacunarse. A 11 meses de la pandemia no se ha contagiado, pero así como otros adultos mayores lo pensaría dos veces antes de recibir el antídoto.

Guanajuato recibió 40 mil 619 vacunas AstraZeneca el 14 de febrero, un lote destinado para la aplicación a los adultos mayores de 60 años. Que solo llegó a 9 municipios del noreste, entre ellos Atarjea, Xichú, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria, Comonfort, Doctor Mora, San José Iturbide, y Tierra Blanca. Este miércoles aterrizaron otras 22 mil 35 vacunas Pfizer para aplicarse a los "abuelitos" y a una parte del personal médico.

En medio de este panorama, Raúl no encuentra la manera de sembrar un poquito de esperanza en su abuelo. Don José no se borra esas imágenes de su cabeza, en las que los pacientes tienen reacciones adversas a la vacuna, o los escenarios en los que los contagiados llegan a un hospital y ya no salen con vida.

"Está bien cañón el poder que tiene la televisión en los abuelos", dice Raúl.

El miedo a la vacuna se ha apoderado de algunos adultos mayores. Por ejemplo, Alejandra Piña y Rogelio Ortiz, una pareja de esposos de más de 60 años "huyeron" del covid y se mudaron de León, a Pinos, Zacatecas. Allá, "lejos" del virus sembraron una nueva vida, en un rancho en el que sacar agua de un pozo y lavar la ropa en piedras es normal.

Rogelio confiesa que su miedo es que el Gobierno se deshaga de los ancianos del país.

"Es para aplacarnos, pienso que esa vacuna es para matarnos uno a uno. A veces me dan ganas de rifármela así, será ignorancia mía pero así pienso".

Magdalena López Sánchez, una vendedora de tamales de 62 años tiene la misma idea que Rogelio. Cuenta que hay un temor por vacunarse, pero que aun así trata de mantener la fe, pues espera no contagiarse, como su esposo, quien sobrevivió y es un año mayor que ella.

"Es como para acabar con uno, a la vez, pero aún tengo fe (...) porque no sabemos que es lo que nos vayan a poner, hasta ahorita yo no estoy bien enterada de eso".

Mago y su esposo ya están registrados en el sitio del Gobierno Federal para recibir la vacuna. Mantienen la esperanza de que el antídoto les alargue la vida.

En diciembre del 2020, el día de Navidad, su esposo José Luis Herrera, de 63 años enfermó de covid. Fueron tres semanas de angustia las que pasó su familia. Esos días no salieron a vender tamales, aunque ya llevan 35 años sin parar, en la misma esquina, en la colonia Los Ángeles 2.

"Lo tumbó (el covid) solo le quedó la secuela del cansancio. Ahorita ya se ve más liviano (su esposo), pero los dos somos diabéticos. Tomamos mucho medicamento, paracetamol, mucho té ".

Así como ella, hay varios adultos mayores que luchan por sobrevivir a la pandemia, pero con el miedo de vacunarse. También hay quienes esperan con ansias el antídoto, como Doña Margarita, una mujer de 56 años, vecina de la colonia Santa María del Granjeno.

"Opino que la vacuna está muy bien porque es una esperanza de vida para todos, no, claro que no tengo miedo, bendito sea Dios que ya llegó, y por fin vamos a salir de esto".

Y es que el número de contagios sigue creciendo a casi un año de la llegada del virus. El estado suma hasta este miércoles, 119 mil 34 casos confirmados, y 9 mil 651 muertes. León es la ciudad que encabeza la lista de contagios (39 mil 84) y defunciones (3 mil 351).