La última noticia falsa: Evo Morales vivirá en Celaya

Otra ´fake news´ inunda las redes sociales. Esta ocasión, un portal asegura que Evo Morales, ex presidente de Bolivia vivirá en Guanajuato, específicamente en Celaya.

La facilidad de compartir artículos de portales de internet sin importar su veracidad se ha pasado de los límites, propagando una nueva ´fake new´ en el estado.

La noticia se ha vuelto viral ya que el portal web ´La cajetería´ ha anunciado que tras la llegada del expresidente de Bolivia a tierras mexicanas, tendría su estancia en el municipio de Celaya y que así lo habría confirmado la alcaldesa Elvira Paniagua.

En el contenido, el portal señala que en palabras de Paniagua, el ex presidente tendría dos opciones de asilo:

La noticia se ha propagado en redes sociales haciéndose pasar por cierta

Aunque Evo Morales sí recibió asilo en México, cabe reiterar que no vivirá en el municipio guanajuatense, así lo desmintió la presidencia municipal en sus redes sociales:

Las recomendaciones para evitar caer en ´fake news´ son:

· Leer con cuidado el texto antes de compartir

· Asegurarse que la fuente es conocida y confiable

· Corroborar que las fechas y lugares del suceso coinciden con la información

· Si no hay lógica o si las fechas no son actuales, no compartir

· Consultar medios reconocidos o dependencias de Gobierno

· No desinformar a las personas

· Asegurarse que la información es verídica





Tan solo este fin de semana se propagó la noticia acerca de un viejo video de un convoy de sicarios grabado en el feudo de 'El Marro' que fue utilizado para fabricar una noticia falsa: la llegada de sicarios del Cártel de Sinaloa al estado de Guanajuato.

Ante la difusión de la fake new, el propio Gobierno del Estado de Guanajuato salió al paso para desmentir este falso rumor.

DR