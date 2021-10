La señora sospechosa por coronavirus viajó en crucero y tuvo una parada en un puerto chino

“Está listo, no es el primer caso de sospecha en el país, y ninguno se ha confirmado. El Sistema Epidemiológico de Guanajuato tiene las capacidades suficientes para atender el tema. Yo lo que pediría es no adelantar vísperas hasta que no tengamos una confirmación, por lo pronto sigue en observación la paciente”, contó el gobernador del estado.