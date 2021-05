"La salida de Marcelino sí es importante". Eugenio Martínez

"Son ciudadanos no afiliados a Morena, fueron bien recibidos en el proyecto político para la elección, si decidieron bajarse es una decisión personal que se les respeta, yo tampoco soy afiliado a Morena, me invitaron al proyecto y con gusto participo porque creo en el proyecto, a mí me invitaron a registrarme como regidor y no lo hice, esto no demuestra ninguna ruptura, Marcelino dijo que no hay ningún problema".