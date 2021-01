La prueba del miedo: 48 horas para saber si tienes COVID-19

Debajo de una carpa en el estacionamiento de la clínica se encuentran 16 personas separadas por más o menos un metro. Todos, portando cubrebocas, esperan ser atendidos por médicos de la clínica para realizase su prueba de COVID-19.

El guardia, en la banqueta de la calle, es quien tiene la autoridad en la entrada para dejar pasar a alguien o no.

Quienes esperan parados bajo el abrasante sol de invierno en la acera para entrar, ansían la respuesta positiva de dos preguntas: "¿podemos entrar? y ¿tengo COVID-19?"

También aparece otra pregunta "¿estar tanto tiempo bajo el sol no elevará la temperatura corporal? En ese caso el termómetro infrarrojo indicaría una temperatura incorrecta..."

Por suerte, los que sí tienen cita, pasan de largo por la carpa hecha de un sencillo techo de lona donde más personas aguardan ser atendidos y hacerse la prueba.

No hablan entre ellos, están como idos con los ojos en sus celulares. Los que se cansaron de estar parados se sientan en el borde de una banqueta llena de tierra en el suelo sucio.

En la segunda carpa, la primera parte del proceso, una señorita se encuentra detrás de un material acrílico transparente. La gente no puede ver nada de ella más que sus ojos y su frente.

El contacto visual y lenguaje no verbal han desaparecido en esta era de COVID-19, si sonríe o no, si está cansada o enérgica, no lo sabe nadie.

Afuera, seis personas más esperan recargadas impacientes en la pared unos minutos para ser llamadas a hacerse su prueba PCR. A diferencia de los test rápidos, esta prueba detecta un fragmento del material genético del virus en el ARN.

Ya en la última etapa una doctora protegida por un overol blanco, careta, cubrebocas y guantes que parece sacada de una película de ciencia ficción llama por su nombre al paciente.

Todo sucede casi de manera mecánica, "di ah" dice la doctora.

En los segundos siguientes, después de guardar la muestra, prosigue con la nariz, la parte que muchos temen. Rápido, con la cabeza hacia atrás, un hisopo largo hurga en el fondo de la nariz y se retira tan pronto como llegó.

Un total de 20 a 30 minutos tomó el procedimiento para una persona con cita. 48 horas después, a través de un mensaje de whatsapp, el paciente será enterado de que los resultados están disponibles.

NEGATIVO se leía en negritas, el temor desaparece... ya pueden salir a socializar otra vez.