La primera semana contra el coronavirus en León

La tarde del domingo 15 de marzo, la sospecha de que el virus Covid-19 había llegado a Guanajuato, fue confirmada. El desconocido y agresivo microbio que apareció por primera vez en los últimos días del 2019, en China, llegó a Guanajuato.

Una nueva cepa, la facilidad de contagio, los catorce días que tarda en manifestarse y lo mortal que puede ser su resultado final, hizo del Covid-19 una emergencia mundial. La misma, que fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Tan solo, 72 días después de su primera manifestación. Fecha a la que llegaba con 4 mil 291 muertes.

Guanajuato logró 75 días sin contagios. Sin embargo, el día 76 no corrió con la misma suerte, el marcador del sitio web en el estado, cambió de cero a dos. Cerca de las 19 horas de ese domingo, se registraron los 2 primeros casos. El gobierno de Guanajuato habilitó una pagina en internet, dedicada a información única de coronavirus. La finalidad, informar en tiempo real a los habitantes sobre el panorama virológico de la entidad.

Zona peatonal del Centro de León, miércoles 18 de marzo de 2020.

Los 2 primeros contagios se encontraban en el municipio de León. Los enfermos por Covid-19 no requirieron hospitalización. Estaban aislados en sus respectivos hogares; la indicación: no salir ni a tomar el sol. Y, además, serían constantemente supervisados, vía telefónica. Informaron las autoridades en los distintos medios de comunicación.

Tan solo unas horas antes, de que el marcador confirmara las primeras víctimas en Guanajuato, el gobernador informaba una medida emergente. Todas las escuelas cerrarían sus puertas desde el martes 17 de marzo, hasta el lunes 20 de abril. Lo que quería decir, que los niños, tendrían unas "vacaciones" de semana santa, con duración de un mes por la contingencia. Y es que no había de otra, la propagación del virus ya era considerada pandemia. La población, en realidad, fue enviada a cuarentena.

Calzada de los Héroes. Tarde del jueves 19 de marzo de 2020.

De acuerdo a las recomendaciones emitidas por los expertos, algunos comercios y empresas, continuaron su trabajo en casa. Otros cerraron. Y muchos siguieron trabajando con normalidad. Y es que la solvencia económica no es la misma para todos. De acuerdo a una encuesta realizada por Coparmex, solo 249 empresas de 830 encuestadas en la zona metropolitana de León, podrían sostenerse hasta el final de la contingencia.

Si el pronostico se vuelve realidad, a la economía del estado le costará reestablecerse. De acuerdo a los expertos, para los pequeños negocios el panorama es aún más desalentador. Y es que ese gran sector del comercio, vive de las ventas del día a día. La misma situación ocurre en muchos hogares guanajuatenses. Donde quedarse un día en casa, pone en duda el alimento en la mesa del día siguiente.

En la primera semana de contingencia, fuera de las horas laborales, la ciudad permanece en silencio. Son pocas las personas, que caminan por las calles. Aunque no es la misma realidad para todos los municipios guanajuatenses, ni para todas las zonas, parece que la población, sí se ha tomado una breve pausa.

Plaza de 'Los Mártires' frente a la catedral de la Virgen de la luz. Mañana del sábado 20 de marzo de 2020.

Los comercios que continúan laborando han implementado medidas de seguridad. En algunos casos el exceso de gente y la oferta de un servicio básico no les permite parar. Para los que no son un servicio indispensable no les quedará de otra que parar temporalmente. Esta próxima semana el aislamiento se notará más. Varios negocios anunciaron su cierre.

A pesar de el gran reto que enfrenta la economía, no todo esta en riesgo. Los más beneficiados serán esos hijos que tendrán tiempo para disfrutar de sus padres y, viceversa. Las familias tienen una gran oportunidad al frente, para pasar tiempo de calidad. Si se le sabe sacar provecho a la situación, las familias resultaran beneficiadas.

Entre la crisis, la familia es la bonita imagen que nos regala calma en tiempos de coronavirus.

Guanajuato recién alcanzó la cifra de 7 casos confirmados de Covid-19- Cinco en León, uno en Irapuato y uno en Salamanca.