La Prepa Oficial de León se une a las protestas por el asesinato de Ana Daniela

Con el lema de “Ni una abeja más”, decenas de alumnos de la Prepa Oficial se manifestaron para exigir justicia a las autoridades escolares.

Al grito de "Luchar hoy para no morir mañana", "Los profesores están para enseñarme, no para acosarme", "No estamos todos, nos falta Daniela", "Abejas unidas, jamás serán vencidas", los jóvenes protestaron por el acoso sexual que día con día se vive en la Escuela de Nivel Medio Superior de León.

“Nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo”, dijo uno de los jóvenes dijo a La Silla Rota.

“Señor, señora, no sea indiferente. Se acosa a los alumnos en la cara de la gente”, “Profe no. Mi cuerpo es mío yo decido tengo autonomía yo doy mía. Porque no, te dije que no”.

Tras varios minutos en las afueras de la institución, las autoridades estudiantiles salieron a hacer frente a las peticiones de los alumnos.

Las protestas van desde exigir seguridad dentro y fuera de los planteles educativos, así como que se tomen acciones legales para aquellos que han sido señalados por acoso u hostigamiento. Finalmente pidieron resolución al caso de la estudiante fallecida Ana Daniela Vega.

La comunidad estudiantil apuntó a algunos de los profesores que acosan a las alumnas y pidieron a las autoridades escolares que firmaran el pliego petitorio.





KD