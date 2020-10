La otra cara de los panteones cerrados, a Martha le bajaron el sueldo

León-. Martha siente tristeza por partida doble: el panteón en el que trabaja está vacío y sin familiares y su sueldo fue recortado por la misma razón. Un Día de Muertos que la agarró desprevenida, igual que a todos. La pandemia por el Covid-19 hará que este 1 y 2 de noviembre los 8 panteones municipales permanezcan cerrados.

Ella está ahí, detrás del barandal del Panteón San Nicolás, uno de los más icónicos de la ciudad –ubicado en el bulevar Mariano Escobedo-. Con una bata azul y sus audífonos puestos aterriza otra realidad, platica a La Silla Rota que el hecho de que el panteón esté cerrado provocó que le disminuyeran el sueldo.

"No pues nos va mal, no va ser lo mismo que los otros años. Sí se bajó el trabajo, la verdad no esperababamos todo esto, sí nos disminuyen el sueldo, yo hago limpieza: los vestidores, los baños es lo que me toca".

Mientras almuerza y se pone temerosa porque "la vayan a regañar" platica que no se ve un fin a este cierre, "hasta nuevo aviso". A pesar de que el panteón se ve solitario y los barandales están sellados la gente rodea y se asoma por la parte trasera para preguntar cuando abrirán. La tristeza en su lugar de trabajo es inevitable.

"Por aquel lado si llega gente a preguntar, que si van abrir este año, ahora hasta nuevo aviso. Es triste para todos, y para todos los que tienen sus familiares aquí. Se siente la tristeza en los panteones, para esta fecha en otros años ya había gente".

TE VA GUSTAR: DESALENTADOR, ES EL PANORAMA DE LA PRODUCCIÓN DE FLORES EN GUANAJUATO

Lo que antes era un espacio lleno de flores y lápidas con "recuerditos" ahora es un lugar vacío. La señora Martha cuenta que la gente va a sepultar a sus difuntos pero con pocos acompañantes. Por lo pronto, sus esperanzas se atan al fin de la pandemia. Por su sueldo y la alegría de trabajar en un panteón lleno de familias.

"Ahorita nomas vienen a sepultar y unas veinte personas, ahorita no han dicho cuando se va abrir. No hay esperanzas ahorita".

Te puede interesar Día de Muertos sin panteones; estarán cerrados en todo Guanajuato

Adentro del San Nicolás hay uno que otro señor trabajando en servicios de construcción. Caminan con sus carretillas por el amplio panteón. Y por fuera, las paredes están decorados con increíbles murales de catrinas y personajes de la cultura mexicana, que este año se inaugurarán sin espectadores, el próximo 31 de octubre.

PANTEONES CERRADOS: MUNICIPALES Y PRIVADOS

En León hay 8 panteones municipales: 2 urbanos y 6 rurales. Todos estarán cerrados. Los privados tampoco tienen permiso para abrir. El director de Salud Municipal Juan Martín Álvarez afirmó que las visitas a estos implican gente en los camiones, vendedores ambulantes y una concentración de personas que provocarían contagios de coronavirus.

"Sabemos que en estos días la movilidad de las personas es importante. No solamente al interior del panteón sino al exterior... Implica transbordar autobuses, implica llenar las unidades del transporte público, implica tener venta de comercios y alimentos afuera de los panteones, que son de alto riesgo".

Aclaró que los servicios de inhumación y exhumación seguirán disponibles en los mismos horarios y con medidas sanitarias.

Es importante decir que la Secretaría de Salud de Guanajuato anunció que el semáforo podría pasar de amarillo a naranja si no se acatan las medidas de sanidad. Hasta este 26 de octubre León acumula 16 mil 274 casos de COVID, y mil 171 fallecidos por el virus.