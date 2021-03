La organización de Margarita Zavala, México Libre, va con el PAN en Guanajuato

El PAN dice que tiene las puertas abiertas para quienes buscan "defender" la democracia. Hoy por la mañana el Comité Directivo Estatal anunció su alianza con México Libre –la organización creada por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala que no pudo ser registrado ante el INE-.

"Queremos sumar las voluntades del Partido Acción Nacional y de quienes en su momento hicieron las asambleas constitutivas de México Libre".

Eduardo López Mares, presidente interino de Acción Nacional le dio la bienvenida a Margarita Zavala y a los "ciudadanos" que formarían parte de este proyecto en Guanajuato, con el objetivo de "sumar las voluntades", señaló en rueda de prensa.

"México Libre son mujeres, hombres que buscaban de una manera transparente en la vida democrática y que lo único que recibieron fue el revanchismo del presidente López Obrador (...) así como lo hemos hecho por muchos años con Acción Nacional también le damos la bienvenida a Margarita Zavala".

Te puede interesar VIDEO / Llegan tarde los registros de Morena al IEEG; a la 1:20 a.m.

López Mares destacó que México Libre logró la afiliación de 20 mil personas en el estado, a través de 15 asambleas distritales que en su momento se llevaron a cabo. Y que el presidente Andrés Manuel López Obrador "tuvo miedo" de que conformaran un partido político, por este motivo utilizaba las mañaneras para "atacar" el movimiento, según el PAN.

Rogelio Carrillo Guerrero, líder ciudadano de México Libre y encargado de organizar las 15 asambleas distritales en el estado, dijo que aceptaron unirse por el "mal manejo" de políticas públicas del Gobierno Federal. Adelantó que mantendrán "integridad" y cerrarán filas con el partido.

¿QUÉ ES MÉXICO LIBRE Y POR QUÉ EL INE LE DIJO QUE NO?

México Libre aspiraba a ser un partido político para contender en el proceso electoral 2021-2024. Está encabezado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y su esposa Margarita Zavala.

A principios de septiembre del 2020 el Consejo General del INE le negó el registro a México Libre como partido político por no transparentar los recursos o donaciones que recibieron. Los consejeros argumentaron –con siete votos en contra y cuatro a favor- que el millón 241 mil pesos que recibió la organización debería identificarse legalmente, no fue demostrado. "Al encontrase en este supuesto, (la organización) no puede beneficiarse (con un registro)", dijo en su momento Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

Felipe Calderón reaccionó negativamente a estos argumentos, incluso arremetió directamente contra Córdova, diciendo que si querían negarle el registro se hubieran ahorrado el "ridículo" de los argumentos.

PIDE EL PAN AL IEEG INVALIDAR LOS REGISTROS A MORENA

Otro de los temas que se vieron en la rueda de prensa del Comité Directivo del PAN fue la difusión de un video en el que se ve a los militantes y representantes de Morena entregar la documentación de los registros a destiempo, la madrugada de este sábado.

López Mares insistió en que la fecha límite del IEEG para el registro de planillas de Ayuntamientos fue este 26 de marzo a las 11:59 p.m. En el video compartido, los integrantes de Morena cargan los documentos para entregarlos, siendo la 1:20 a.m. de este sábado.

Por este motivo el partido presentará los recursos legales anta las autoridades correspondientes para denunciar "arbitrariedades" e "ilegalidades" de Morena. Presumieron que el PAN entregó los registros a tiempo.

IO