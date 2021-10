La Navidad de los Bomberos: de las llamas al calor humano

A las 11:59 p.m. un minuto antes del 25 de diciembre, muchas familias comen uvas, brindan con vino tinto, chocan sus copas y festejan, pero el equipo de Bomberos pasa la noche de una manera distinta. Así es su Navidad.

Cuando Rodolfo se enteró que tenía que trabajar un 24 de diciembre su semblante cambió y fueron horas muy melancólicas.

“El primer día, la primera Navidad quería morirme. Se me hizo muy difícil, tardé mucho en acostumbrarme”, platicó.

Los Bomberos ocupan este comedor para realizar sus cenas, también en la cocina se reúnen

Una jornada laboral de 24x48 horas se aligera con una cena navideña. Así será la celebración de los 12 Bomberos que harán guardia en la estación 1 (en Centro Max), para pasar de las llamas al calor humano.

Pero no todos los elementos laboran esa noche, algunos tuvieron que trabajar el año pasado y ésta vez no les ‘tocó’. Y los que harán guardia el 24 de diciembre, o sea el turno C tratará de aligerar sus obligaciones con una convivencia entre los que ahora llaman familia.

“Pues si nos toca trabajar aquí cenamos. Vamos al Mega de aquí enfrente. Compramos mariscos, o hacemos carnita asada, cosas así”, dice el señor Gustavo quién ya ha laborado para esta temporada.

El señor Gustavo Gutiérrez trabajó en Navidades pasadas

Miguel es otro Bombero, que lleva más de una década apagando incendios. En sus 25 años de trabajo platica que ve al equipo como una familia, ya no se le dificulta como antes.

“Por ejemplo me pregunta mi esposa que si voy a trabajar, si le digo que no, me dice: ¡hay que organizarnos entonces!, si le digo que sí, pues ya saben, solo me hablan y nos saludamos”.

Esta es la cocina de la estación de Bomberos de Centro Max

Para él era algo nuevo al momento de entrar al equipo, pero después dijo acostumbrarse y pasarla bien con sus compañeros.

“El 24 es la cena, a veces a las 8 de la noche. Nos cooperamos, compramos todo y hacemos un brindis con agua o refresco”.

Cada año durante la noche de Navidad hay un equipo de Bomberos que tiene que hacer guardia, sin importar la fecha, ni el horario. El próximo martes se celebrará esta fecha y 12 Bomberos se presentarán a trabajar 24 horas seguidas, para descansar las siguientes 48.

El objetivo es pasarla bien, pues es común que en estas fechas se reúnan las familias completas, y a pesar de que estos elementos no asistan a las fiestas de sus seres queridos, la idea es unirse para sentir el abrigo de la Noche Buena.