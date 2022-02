La lucha de sostener un negocio de nieves en tiempo de invierno

León.- Los tiempos de frío e invernales son periodos complicados para los negocios de nieves pues generalmente la demanda va a la baja.

Pero no lo ha sido así para La Garrafa, una nevería leonesa que lejos de sufrir se hizo más grande gracias a una estrategia de atención a clientes que implementó específicamente para esos difíciles momentos.

Iniciaron hace 20 años y durante dicho periodo se han mantenido en el gusto y las preferencias de los leoneses, a tal grado que se han expandido a municipios como Guanajuato capital e Irapuato.

A decir de Juan Francisco Sánchez, encargado del negocio, implementaron una estrategia para que durante los tiempos invernales fuera visto como una cafetería, donde las personas pudieran tener un lugar para tomar bebidas calientes.

"Nos basamos mucho en la atención al cliente. Ha pasado mucha gente por esta empresa y el ambiente es bueno y buscamos que la gente regrese. Vamos innovando sabores nuevos, como Snikers, Mazapán, Kranky", comentó.

"Implementamos un modelo de llevarlo a domicilio en tiempo de crisis teníamos que salir a trabajar. La constancia y la perseverancia, al fin, si te desesperas, pierdes. Nos dio para salir adelante, a pesar del frío, porque tenemos la cafetería. Si no se les antoja una nueve, se les antoja un café o un postre. Es unas por otras: cuando hace calor, la gente no quiere café, cuando hace frío, casi no compran nieves, entonces, está el balance".

Están ubicados en las zonas turísticas de León, como en la del Arco de la Calzada y el Templo Expiatorio.

En un día llegan a producir hasta 60 garrafas de 30 litros de nieve, es decir, mil 800 litros de nieve para todas las sucursales.

Cuando les empezó a ir bien, pusieron su primer local en el bulevar Mariano Escobedo y, tiempo después, colocaron uno más en el bulevar Campestre, San Juan de Dios, El Coecillo, El Rosario, Brisas del Lago, Balcones del Campestre.

Al paso de los años se instalaron también en la capital del estado, además de colocar otro negocio más en Irapuato.

Actualmente cuentan con dos negocios en Lagos de Moreno y uno más en San Juan de los Lagos.

"Después de que iniciamos con neverías, se fue abriendo a frappés, cafés, y hasta la fecha tenemos cuatro cafeterías en León, una en Irapuato, y una en Lagos de Moreno", comentó el encargado.

"Yo conozco a los dueños desde que estaba niño, entonces, un día se me ocurrió ayudarles. Me metí a picar frutas. Después me fui al de San Juan de Dios. Iniciaron en San Nicolás primero con un carrito como los de paletas".

Sus colores vivos y variedad de sabores se mantienen en el gusto de los guanajuatenses, con el paso de los años.

PR