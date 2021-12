La lucha de Joan, migrante cubano que intenta abrir camino en Guanajuato

León-. De Cuba a Guanajuato. Joan Fernández, de 39 años, camina por las calles con la esperanza de encontrar un trabajo. A pesar de ser residente legal en México desde hace seis años, se ha tenido que enfrentar al desempleo, llegar a una nueva ciudad significa buscar otras oportunidades y empezar desde cero.

El joven viajó desde La Habana hasta México hace seis años. Su odisea comenzó en Quintana Roo, al sureste del país, en el 2014. Vino al país en busca de nuevas oportunidades como muchos emigrantes haitianos, venezolanos y africanos que también deambulan por las calles de León.

De profesión es abogado, pero tuvo que comenzar trabajando en hoteles.

#VIDEO | "Como estoy casado estoy bien, legalmente en el país. Soy abogado, hablo un poco de inglés, eso me ayudó en Quintana Roo". Joan lleva un mes y medio viviendo en León y este martes sigue buscando trabajo. https://t.co/dCvjkKGBCp #kd pic.twitter.com/lyLirQmBOv — La Silla Rota Guanajuato (@LSRGuanajuato) December 7, 2021

"Empecé por Quintana Roo, trabajando en hoteles (...) Si fue muy difícil que me contrataran", cuenta. Tiempo después se casó con una mujer mexicana, su situación legal se arregló y su estancia ya es permanente. Pero antes de lograrlo confiesa que se tuvo muchas dificultades, llegó a quedarse sin comer por la falta de trabajo, aunque hablar un poco de inglés le abrió el camino.

A su esposa le promovieron una oferta de trabajo en Guanajuato y este es ahora el nuevo reto para la pareja.

Joan lleva un mes y medio viviendo en León y este martes, mientras camina por la calle Hermanos Aldama, persigue el mismo objetivo: conseguir trabajo. Justo se presentaría a una entrevista minutos después de dar su testimonio. "Espero hoy conseguir algo de trabajo porque sí lo ocupo", detalla que vio la vacante por Facebook.

En Guanajuato radican de 800 a 900 cubanos, de acuerdo con la Secretaría del Migrante del Estado.

Joan Fernández, 32 años, La Habana, Cuba (Foto: La Silla Rota)

JOAN ENTIENDE LA REALIDAD DE LOS HAITIANOS, QUE TAMBIÉN DEAMBULAN POR LEÓN

El cubano comparte la realidad de muchos haitianos, africanos y venezolanos que viven en Guanajuato. La Silla Rota documentó como es que los migrantes haitianos deambulan por las calles de León tras ser abandonados en la ciudad por el Instituto Nacional de Migración hace cuatro días.

"Nos trajeron a León y dijeron que aquí somos libres", platicó Verlot, migrante haitiano.

Él y variad familias recorren las calles de León con la finalidad de llegar a Tijuana, donde viven muchos de sus paisanos, que huyeron de Haití por la inseguridad que se vive.

Migrantes haitianas recorren las calles de León (Foto: La Silla Rota)

"Venimos varias familias, en la mía somos cuatro adultos y dos niños. No esperamos entrar a Estados Unidos, pero queremos llegar a Tijuana, allá hay mucho trabajo, hay muchos haitianos. Salimos de Haití porque existen muchos hombres matando", dijo Mikelange de 32 años, una de las pocas mujeres que habla español.

Los haitianos llevan cuatro días sin comer. Un camión del Instituto Nacional de Migración los trasladó de Chiapas a León, los dejaron en la estación migratoria de un centro comercial. Ahora luchan por conseguir dinero para comprar su boleto rumbo a Tijuana.

"Queremos buscar trabajo allá pero el camión cuesta 2 mil 500 por persona, tarda un día y medio para llegar, no tenemos para el pasaje, vamos a pedir apoyo para viajar, vamos a buscar una vida mejor, allá hay muchos haitianos", dijo la mujer de Puerto Príncipe que desde niña emigró a Santo Domingo.

Para Joan, el cubano, este escenario no es ajeno, reconoce la lucha que implica llegar a un nuevo país: no tener trabajo o ser discriminado. Ante la falta de oportunidades reconoce que muchos de los migrantes terminan delinquiendo.

Un grupo de haitianos fueron abandonados por la Secretaría del Migrante hace cuatro días, en Guanajuato (Foto: La Silla Rota)

"Como no tienen para comer, no tienen un trabajo, se presta para delinquir porque de alguna forma tiene que sustentarse".

"Me imagino que debe ser bien incómodo porque uno mismo que está legal en el país es difícil, ahora para una persona que es inmigrante, que no tiene papeles, que no cuenta con ayuda es difícil, me imagino que hay una bonificación del Gobierno para ese tipo de personas pero en la práctica no se ve porque deambulan en las calles"

DOS CARAVANAS MIGRANTES ATENDIDAS POR EL DIF

Este 21 de noviembre el DIF León albergó a la segunda caravana migrante, 46 personas de origen africano fueron hospedadas en la Deportiva del Coecillo.

Ahí les dieron comida, ropa, atención médica y pruebas rápidas de covid- 19 para descartar contagios, de acuerdo con el comunicado que giró el Municipio.

Un total de 46 personas migrantes principalmente de Ghana y Togo: 22 hombres adultos, 9 mujeres, 7 niñas y 4 niños.

Migrantes africanos fueron alojados por el DIF en la Deportiva del Coecillo, en León, el pasado 21 de noviembre (Foto: Cortesía)

Antes de esta llegada ya habían refugiado a 78 migrantes que llegaron días antes a la ciudad, pero que abandonaron el lugar para seguir la ruta a su destino.

Los migrantes no se pasan mucho tiempo en este albergue de la ciudad, informa el Municipio. Desde el momento en que salen de la Deportiva del Coecillo las autoridades municipales no se hacen responsables de los migrantes. Actualmente no hay ninguna persona hospedada en estas instalaciones, informa el DIF.