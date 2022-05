La Libélula: Un vistazo a la tecnología, así es la nueva sala de Explora

León.- Con salas destinadas al aprendizaje y preservación del medio ambiente, el Centro de Educación Ambiental, La Libélula, tiene como su principal herramienta a la tecnología destinada a niños y adultos.

En entrevista, el presidente del Consejo de Explora, Jorge Carlos Obregón, detalló cómo es que se transformó el Explora que conocíamos hasta hace un año, en el actual.

Destacó que se trata de un espacio destinado a que las personas puedan despertar el interés por el aprendizaje.

¿Qué pueden esperar los ciudadanos de este nuevo proyecto para León?

El Centro de Ciencia y Tecnología Explora se transformó y se renovó en su totalidad. Todas las salas, seis nuevas salas son totalmente renovadas. Es decir, el Explora que conocieron hace un año ya no existe. Ahora es un Explora nuevo: trasformado, renovado, actualizado, de cara al mundo con una apuesta tecnológica realmente nueva y que trae consigo aprendizaje muy importante al visitante.

Todos estos conceptos nuevos traen consigo un plan y un proyecto de que el visitante pueda siempre tener un conocimiento nuevo en su visita, de tal manera que en todo momento conozca lo que estamos exponiendo a través de la museografía.

Despertar vocaciones, despertar habilidades sobre el conocimiento y con qué fuerza o con qué idea. Que el visitante pueda despertar interés en seguir aprendiendo, en seguir conociendo. Que eso haga que en lugar de tener visitantes tengamos residentes, porque siempre que van a Explora van a aprender algo nuevo.

¿Qué atracciones hay para los niños?

A los niños, en particular de cuatro a 12 años, hay una sala especial donde pueden tener el conocimiento, la orientación para generar planes y proyectos de lo que les gusta de la vida.

Hay quien le gusta la música, hay quien le gustan las artes plásticas, hay quien le gusta la robótica, hay quien le gusta el cine, cualquier inquietud lo pueden encontrar. Pueden ser orientados para crear proyectos innovadores que ellos mismos vayan desarrollando en Explora y se conviertan en agentes de cambio.

¿Por qué es necesario el cambio?

Yo les he dicho: Hoy ya no estamos en una época de cambios. Estamos en un cambio de época. Ya no es lo mismo, ya el conocimiento no se aprende de la misma manera. Ya la vida no se comporta de la misma manera.

Ya tenemos que adaptarnos a una nueva fórmula de vida, así, hace muchos años se trasformó el mundo a través del petróleo, a través de la rueda, de la electricidad. Fueron cambios de época. Hoy la tecnología y sus avances nos hacen ser un cambio de época al que nos tenemos que adaptar e irnos adelantando a esos cambios a través del conocimiento.

¿Es la tecnología la principal herramienta que se implementa?

Es la tecnología la herramienta que tenemos como medio para el conocimiento.

¿Cómo van a poder los niños llevar ese proceso de aprendizaje?

Un niño que llega a Explora e inicia en la sala del Laboratorio Creativo se va a encontrar mentores que le van a orientar y le van a decir qué le gustaría conocer. Y en función de eso se orienta al niño a platicarle sobre la tecnología, y el niño va aprendiendo y descubriendo, y aprender a aprender.

