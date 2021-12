"La inflación puede poner en freno la economía": Empresarios de León

León.- La inflación que ha crecido en las últimas semanas pueden traer efectos negativos en la economía empresarial, sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González.

El líder empresarial reconoció el la pandemia y la inflación anunciada en México provocan que por falta de recursos las personas no cuenten con dinero para la adquisición de bienes.

"Se dio un aumento importante al salario mínimo y nos preocupa y ocupa que la inflación que pueda haber puede deteriorar el aumento al salario mínimo", expresó.

"Desgraciadamente la inflación no es nada más en México, la pandemia le pegó a todo el mundo. Hay un colapso de contenedores, escases de materias primas, y esto ocasionó inflación. Si la gente no tiene suficiente dinero para comprar, a pesar de los aumentos, no va a haber mucha demanda. Es preocupante el tema porque puede volver a poner freno a la economía el que no haya dinero para consumir".

Fue a mediados del mes de noviembre que la inflación pasó de un promedio del 4%, a más de 7%.

Ello ha traído consigo al incremento desproporcionado de los precios de bienes y servicios a nivel nacional.

TRABAJAR CON PEQUEÑAS EMPRESAS

De acuerdo con el empresario, es importante trabajar fuertemente con las pequeñas empresas, pues son las que se vieron más afectadas durante la pandemia.

Indicó que hay sectores, como los que son parte del sector turístico, que se han ido recuperando de las afectaciones, pero aún falta.

"Tenemos que trabajar muy fuerte con el tema de los pequeños y de los medianos, que creo que les ha costado más trabajo el recuperarse después de la pandemia donde perdieron una parte importante de su capital.

"Estuve platicando con mis amigos de la Canirac, de restaurantes, también con mis amigos Hoteleros, que ya ven la recuperación y este incentivo. Si ellos están vendiendo, es que hay una industria que les está entregando; igual con la industria de calzado y textil", explicó.

Aunque destacó la recuperación de empleos en León, reiteró que no les ha ido de la misma manera a algunas pequeñas empresas.

"Hemos visto algunas empresas que van en recuperación. No llegado todavía a los niveles de 2018 o 2019, pero sí vemos ya que empieza a haber una recuperación importante. Estamos preocupados y ocupados en el tema de la inflación.

"Nos preocupa mucho que se está recuperando el país de manera diferente para los empleos formales y los informales. Sentimos que hay muchas empresas pequeñas, que no han tenido la misma fuerza para recuperarse que otras empresas más grandes", comentó.

