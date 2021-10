La Industria Automotriz ha traído más de 149 mil empleos a GTO

Ciudad de México.- La industria automotriz es un pilar esencial de la economía del estado de Guanajuato, en el año 2021 generará más de 220 mil empleos directos e indirectos y producirá más de 1 millón 408 mil vehículos.

El Representante del Gobierno del Estado de Guanajuato en la Ciudad de México, Luis Felipe Bravo Mena, a través del Boletín Informativo Semanal GTOSedeMx, comentó que esta importante industria es pilar esencial de la economía estatal, representa el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y el 78 por ciento de las exportaciones totales del estado.

Representante del Gobierno del Estado de Guanajuato en la Ciudad de México, Luis Felipe Bravo Mena.

“Es un claro ejemplo de nuestra integración regional; esta industria está presente en 23 de los 46 municipios del estado y ha atraído, de 1992 a la fecha, una inversión por 19 mil 800 millones de dólares, generando más de 149 mil empleos”, dijo.

El Gobierno de Guanajuato que encabeza el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no desacelera el paso, adicionalmente se llevó a cabo la edición número 83 del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) en la ciudad de León con la presencia de 50 compradores internacionales y una nutrida agenda de conferencias virtuales.

Además, en la gira por Celaya y Guanajuato Capital, que realizó Diego Sinhue, destacó que se siguen generando empleos y abriendo negocios en el estado, pese a la difícil situación económica que actualmente afecta al mundo.

En el contexto internacional, Bravo Mena, señaló que avanza también la cooperación con Singapur, se realizó el seminario “Gobierno Digital: Pilar para la Nueva Normalidad” entre la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) y Singapore Cooperation Enterprise (SCE).

Respecto al talento de los jóvenes guanajuatenses, el político mencionó que el estudiante de la Universidad de Guanajuato, José Ramiro Fuentes Lara, ganó el primer lugar del “Concurso de Innovación para los Estilos de Vida Sostenibles- México 2020” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En materia turística hay también excelentes noticias, dijo, ya que durante esta semana San Miguel de Allende recibió el distintivo ‘Best Small City in the World’ por la revista Condé Nast Traveler y se presentó la nueva marca turística: “Guanajuato, Vive grandes historias”.

En el plano cultural, el Festival Internacional Cervantino estará “contigo en la distancia” y se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre, consulta la programación en https://festivalcervantino.gob.mx/





