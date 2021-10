La historia del sacerdote falso de Alfaro: bautiza y une matrimonios

“Sí estuvo estudiando para ser sacerdote, pero que al final no le gustó. Quiso ser libre y se salió. Pero luego le hizo creer a la gente que era sacerdote, sin estudiar lo que tenía que estudiar, y así siguió mintiendo”, así describe una vecina de Alfaro a Javier Álvarez. Esta es su historia.

El “Padre” que ha bautizado niños y ha unido matrimonios en su iglesia es falso, eso es lo que dicen muchas personas de la colonia Capilla, en la comunidad de Alfaro. Una zona pequeña en la que los rumores corren más rápido que cualquier otra cosa, porque todos se conocen.

La colonia Capilla es tranquila por las tardes. Cerca de aquí está la iglesia en la que celebra las misas Javier

Su Iglesia está cercada, es un terreno grande. Son paredes en obra negra con un portón oscuro. Es el Templo del Señor de los Milagros. Ahí da las misas Javier Álvarez. Decidió poner bardas a su espacio, llamándolo “su terreno” para supervisar que solo entre “su gente”. Llamándole así a los que lo siguen y que a pesar de las acusaciones de su ilegalidad le son fieles.

“Nosotros ya nunca pasamos por ahí. Él tiene escogida su gente, si alguien de aquí va, él les echa sus habladas. Les dice: >. Hay mucha gente que ya no lo quiere desde que encerró su zona”.

Templo del Señor de los Milagros. El "Padre" Javier bardeó la zona para que solo entre la gente que cree en él

Afuera de su puerta está un letrero pegado: “Inscríbete y participa en la pasión del viernes santo”, con un tinta borrosa que apenas y se nota. La iglesia invita a la gente a celebrar las actividades de Semana Santa, a pesar de que estamos en tiempos de coronavirus y la Arquidiócesis de León canceló toda actividad religiosa por la contingencia sanitaria.

Este anuncio estaba pegado en las paredes de la iglesia, no se sabe si celebrarán las actividades de Semana Santa a pesar de la cuarentena

La señora con la que platicamos dijo que el “sacerdote Javier” lleva más de 20 años operando en Alfaro, lo recuerda desde que ella y su familia llegaron a vivir a la comunidad.

Así como hay gente que no está de acuerdo con lo que hace Javier, hay personas que lo aprecian y hasta lo defienden, como una de las vecinas a la que nos acercamos para preguntar por él. La chica orgullosamente dijo que sí lo conocía, y que era “muy buena gente”. “No te entretiene mucho los papeles. Si tú le dices voy a bautizar mañana, así se hace, y solo te cobra el acta”.

Así se ve la calle en la que construyeron la iglesia. Está un poco sola y como la mayoría no está pavimentada

La misma chica contó que a veces recibe camiones con más de 80 niños para celebrar sus comuniones.

“Todo el papel que te da él, es válido. Yo digo que la gente dice cosas del Padre porque les molesta que él no tarda para entregar los documentos”, platicó una vecina en la que no cabía ninguna duda, se notaba la lealtad que le tenía a este supuesto sacerdote.

Dicen que el “Padre Javier” entrega sus actas en una hoja de máquina. Las hace en el momento, con una pluma que se encuentre a la mano.

“Antes no les cobraba nada, y no les da platicas. Y luego sus actas las hacía con una pluma, en cualquier hojita de máquina. Pero como ahora dicen que cobra (hasta mil 250 pesos por sacramento), mucha gente se enojó y ya no van con él”, cuenta la vecina de la comunidad

Desde la parte de atrás de este terreno se ve la cruz de su iglesia

La gente “quiere” al supuesto sacerdote por dos razones: porque sus procesos para garantizar un sacramento son rápidos y porque es “dadivoso” y ayuda a las personas con despensas.

Aunque ante la iglesia Javier no está autorizado para ofrecer misas, ni dar sacramentos. El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras lo reconoció. Y platicó para Zona Franca que la Arquidiócesis lo ha denunciado ante la Fiscalía General de Justicia, pero no ha prosperado.

“Este supuesto sacerdote tiene muchísimo tiempo, hasta hace unos dos o tres meses sigue. Ya fue denunciado a las autoridades, pero ahí sigue”, contó el Arzobispo de León.

El Arzobispo de León Alfonso Cortés Contreras no reconoció como sacerdote a Javier

Cuando los vecinos la comunidad de Alfaro se dieron cuenta de que Javier expedía actas falsas. Mucha gente se alejó.

“Esas poquitas personas ya solo van a misa, ya no arreglan sacramentos ahí. Ya solo van a visitarlo o a ver los restos de sus familiares. Los que vienen son personas pero de otros lados. En camiones llenos, para hacer las confirmaciones”.

Esta es la otra vista de la calle en dónde está la iglesia de Javier

Los vecinos dicen que este “Padre” hace sus actividades y celebraciones como en cualquier otro templo. Entre una señora y otra cuentan que “las misas son igual, pero luego se ve su forma. Está confesando a las personas y anda riéndose, y tocándolas. Es muy diferente a los demás. Ya ves que ahí no se dan la paz ni nada, no dan sermones”.

Este es el Templo de Alfaro, al que mucha gente va. Algunos lo reconocen como "el válido para ir a misa"

Javier Arturo Álvarez antes daba sus servicios en el templo de “Las Crucitas”, en San Pedro de los Hernández. Luego se cambió a la comunidad de Alfaro. Dónde hasta el momento ofrece misas, como si nada.

“Antier en la tarde lo escuchamos, con su campana suene y suene. Pero vienen pocas gentes, vienen de otros lados, como de Duarte, así de retirado”.

El supuesto sacerdote que según los vecinos “se puso borracho en la fiesta de una quinceañera y le decía suegro al papá de la muchacha” sigue trabajando en su iglesia. Un terreno aislado al que solo sus fieles pueden entrar.